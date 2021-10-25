交流站：盼药品标签加注其他语文

读了《联合早报·言论》10月12日刊登的《须重新考量药品标签只用英文做法》，深有感触。

新加坡有超过五成的65岁以上年长者不懂英文，而这个年龄层也是慢性病患病率最高的群体，每次复诊都要拿五六种甚至更多的药物。药房人员在发药时，会告诉患者如何使用药物，如哪种药是早上吃两颗，晚上吃一颗；哪种药是饭前或饭后吃；哪种药吃了会昏昏欲睡；哪种药是周一至周五吃两颗，周六和星期天吃一颗半等等。

老人记性不好，很难把各种各样不同时段要吃的药物和用量记得清清楚楚，又看不懂药品标签上的英文，经常会吃错药。

几天前我到黄廷方综合医院放射科做检查，检查前做了静脉注射。检查后，护士告诉我要按住注射部位五到10分钟，不要按摩注射部位，要喝大量的水，有必要时在注射部位敷冰块，两个小时内不要提重物等等，并给了我一张英文的注意事项通知书。试想，一般年纪大又不会英文的患者，怎么会把这些提醒记得清楚呢？

黄廷方综合医院是一家严谨认真的医疗机构，每次复诊后，都会向病患发短信要求反馈，短信也是英文的，相信不少老人家收到后，并不知道是怎么回事而不了了之。这群患者的人数不少，可惜院方就少了这群人的反馈。

每次到黄廷方综合医院复诊，都会感受到医生、护士及前台人员的亲切友好。他们自我要求把工作做到最好，这种积极的工作态度让人深深感动。

希望黄廷方综合医院能起带头作用，在药品标签及其他重要通知文件加上其他语文，让不谙英文的病患能够更清楚地收到重要的信息。