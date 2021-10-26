交流站：疫情下教孩子什么？

疫情开始时，一直在电视上听到这么一句话：在所有人安全之前，没有人是安全的。我之前没怎么在乎，也觉得不真实。原以为守得云开见月明，谁知近日疫情急转直下，情况越来越糟。

学生的家人染疫，他们得拿缺席假，后来是亲人的房客染疫，再后来是同一栋楼的邻居也染病。冠病似乎渐渐靠近我的生活，这一切不再是新闻，而是摆在面前、赤裸裸的事实，再真实不过了。我深刻体会到什么是“在所有人安全之前，没有人是安全的”。每个人真的须要做好本分，例如戴好口罩、保持安全社交距离、减少外出等。

那天，我到住家对面的咖啡店买吃的，离开时却看到令人气愤的一幕。一群男子站在咖啡店外不到一米的草坪上，脱下口罩一边抽烟一边聊天。我猛然记起刚看到两个警察在咖啡店内巡逻，即刻回头找他们，请他们去制止那些烟客。岂知他们却说只管咖啡店里的情况，店外不是他们管辖的范围。其中一个拿着一包饭的警员看了看手表，似乎暗示已经到下班时间。我很克制，但很刻意地用特别有礼貌的声音，再次要求他们去警告这些烟客。接着其中一个警员解释，只要在户外，抽烟是允许的。我只能再次尝试解释，暂且不说是否允许抽烟，他们脱下口罩近距离交流，这绝对触犯了安全距离规则。他们大概是没办法摆脱我的“纠缠“，终于愿意去执法。

如果多数执法人员、安全距离大使都是这种态度，疫情只会雪上加霜。新加坡解封或许是不可避免的，染疫人数也会随之增加。接种疫苗的人越多，就有越多人放下戒备。正因如此，在这个时候加强执法，不是尤为重要吗？

不少新加坡人的素质和自律能力其实是很低的，社会的长期稳定，除了有赖教育，很大程度上是依靠严刑峻法。在这关键时刻，如果执法人员和保安不够严厉，工作场所管理层没有明确指示却只会好商量，学校教师睁一只眼闭一只眼，我国的染疫人数不暴增才是奇迹。

我跟同事分享这件事，他们都表震惊；跟学生分享，他们却冷静多了。与其说冷静，不如说冷漠。如今我们都知道冠病传播力有多强，他们只是不觉得自己有责任为自己、家人和身边的人负责，所以看到这种情况也能“冷静”相待，视而不见。在邻里活动的居民看到警员对眼前的“无罩之人”如此宽容，不知会有什么想法？如果国人多是这般自扫门前雪，抗疫真的无望了。

我相信孺子还是可教也，我会继续在班上严厉批评不当行为；也会通过经验分享，一方面让学生多了解染疫的危险，另一方面唤起他们的良知。我不希望年轻人对任何事都这么冷漠，日后只会以“这里不是我管辖”，作为处理人生种种问题的“手段”。

我也希望政府看重这项工作，确保执法人员秉持正确和统一的原则来执行工作。在宣导工作奏效之前，在国人开悟之前，务必严格执法，杀一儆百，以儆效尤。这事关乎人命，可不能怠慢。