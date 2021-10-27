交流站：我的冠病康复全记录

9月27日早上，我在上班前突然觉得有点鼻塞，为了安全起见，也因为工作需要，我做了抗原快速检测（ART）。当检测棒出现第二条红线时，我非常惊讶，马上做第二次ART检测，结果还是一样。

我给上司发短信求助，上司建议我到公司指定的诊所进行聚合酶链反应（PCR）检测。在我等待PCR结果时，他们让我独自坐在一个比较偏远的角落。大概两个小时后，PCR也呈阳性。

当时我非常震惊，我这么注重卫生，时时刻刻为双手消毒，出门戴口罩，清洁工作从不马虎，竟然会确诊，真是始料不及。

因为家里有年迈的长辈，我只能到酒店隔离。从检测呈阳到入住市中心一家四星酒店隔离，只不过半天时间。

那是一间非常宽敞的客房，有浴缸、一张双人床和阳台，舒适且整洁。不过，我没有一丝喜悦，我的脑海里充斥着各种担忧：我刚去了七旬老母亲家和她一起吃午餐，家里有同住的年迈家翁和家婆，如果他们因为我而被感染，那如何是好？他们须居家隔离10天，每天进行ART检测。我当时非常愧疚和不安。

头一两天，身体状况还好，只有一些鼻塞。到了第三和第四天，开始发高烧、流鼻涕和不停地干咳，咳到胸口发闷。我给酒店医疗部打电话，他们说会给我发一些消除症状的药品。可能他们工作非常忙碌，毕竟团队不大，要照顾的病人却不少，所以从提出要求到把药物送到房间已经过去大半天，那时我已经觉得非常不舒服。

最难熬的是因身体的不适产生了一些很负面的想法，如我的肺部会感染吗？身体器官会被病毒侵害吗？需要输氧的时候，医院还有床位吗？

不断上升的确诊和死亡病例的新闻，也增加了我的心理负担，影响了情绪。我的血压一向控制得很好，这个时候却飙升到160/109mmHg，心跳也过百，双颊和10只手指头开始出现麻麻的现象。酒店医疗部的医生诊断后，确定没有中风的征兆，只是嘱咐我要放松心情，好好休息。不过，我的脑海里总有挥之不去负面想法。万幸的是，在服药物一两天后，这些不适的症状就慢慢消失了。

我的隔离期本应在确诊后的第八天结束，可是到了第七天还没有医务人员安排我去做PCR检测，这意味着第八天我也不可能回家了。我给他们拨电话，他们说一切都在安排中，要我继续等指示。到了第八天，终于等到医护人员带我去做PCR检测。

第九天，PCR检测结果出炉，还是阳性。这已经让我很沮丧，他们还告诉我一个非常坏的消息，说我的隔离期是14天。在客房里每天对着四面墙，虽然有阳台，但锁着不能使用；在这样封闭的环境里，情绪容易变得急躁和不安。

我查阅更多信息后得知，隔离期10天后病毒就没有传染性。我锲而不舍，终于打通卫生部的热线，并跟酒店医疗部确定，在获得医生同意后，我终于可以在第11天正式结束隔离期。

当我拖着行李走出酒店，看着高挂天空的艳阳和感受那燥热的天气时，竟然有一种恍如隔世的感觉。这11天对我而言是一个难以磨灭的经历。这段期间如果没有家人朋友和上司的关怀与问候，不断安排快递送来食物、水果和保健品，七旬老母亲坚持每天跟我数次视频通话，要亲眼看我健康无恙，我真的不知如何熬下去。

那些确诊和正在隔离的读者们，尽可能和家人亲戚朋友保持密切通信，少接触负面的疫情消息，向医生索取药物以减轻不适的症状，有助于度过这艰难的时期。