交流站：新马互惠绿色通道何时重启？

一转眼，新马互惠绿色通道（RGL）暂停近10个月了。这个安排于去年8月开始实行，允许马来西亚与新加坡的商务与公务人员在疫情期间来往于两国。实施三个月后，马国疫情升温，从去年11月下旬开始，返回新加坡须在指定地点隔离14天后，基本上就等于取消了。今年2月新加坡正式暂停互惠绿色通道，马国则在5月暂停。

还记得时任交通部长王乙康在启动互惠绿色通道时谈到，希望通过小部分的人员来往，探讨测试开放两国边境的各种措施，这将有助于两国重启跨境人流与经济合作。RGL实行的三个月里，证明这个措施可控和有效。

卫生部10月23日宣布，由马国入境新加坡的旅客，从10月26日开始不必接受抵境冠病检测，可以选择在住处履行居家隔离10天，只须在隔离结束前一天进行聚合酶链式反应（PCR）检测。因此，希望当局可以考虑尽快重新启动新马互惠绿色通道，让商业活动有序地先恢复正常。互惠绿色通道也可以作为边境开放的试金石，然后再逐渐开放陆路边境。

这段时间，在新加坡工作的马国员工或永久居民无法回家探望家人。许多在马国设厂的新加坡小企业主，因为无法在新加坡遥控管理，而选择留在当地。他们当中有许多人近两年无法方便地回新加坡与家人相聚。希望当局也考虑这些公民的处境。实际上，互惠绿色通道从实施到暂停，并没有出现多少感染病例。如今，新加坡的全国人口冠病疫苗接种率已达84％，马国则达73％，与去年相比风险更低了。

我能理解，有关当局对于开放新马边境，特别是陆路入境我国的人流的考量，是边境无法在短时间开放的主要原因，但是互惠绿色通道实施的经验说明，通过有效的管理与措施，开放边境是可行的。

另外，有关当局如果担心新马陆路边境开放，入境人流不像机场那样容易管控，也可以考虑先以旅游走廊计划（VTL）的方式，先开放新马航空旅客出入境，通过限制每天入境人数，达到管控的目的。新马两国唇齿相依，须要尽早恢复人员往来。

按总理李显龙所说的，抗疫漫漫长路上有着持续的不确定性与干扰。但是，我们也不应该过于忧虑，可以采取一小步一小步的方式，踏出第一步。希望当局尽快检讨新马互惠绿色通道的重启，作为这一小步，让在两地的中小企业管理人员能够尽快回到他们的岗位，进行有效的公司管理，也让滞留两地多时的民众能够回国探望家人。