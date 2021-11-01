交流站：脚踏车新法规让人纳闷

对于有关当局新制定的脚踏车交通法规，我疑惑也纳闷。我不是专业骑士，没有在繁忙公路骑脚踏车飞驰的经验，所以希望当局能够就新法规的目的，让我进一步了解。

脚踏车骑士结队在公路骑行，明显是以运动为目的。我纳闷为什么当局允许使用繁忙的公路做运动，并立法规定所有其他公路使用者超车给予1.5米的距离？如果其他如跑步、卡丁车等也结队在公路做运动，当局是否也会允许呢？

政府应打造脚踏车场馆 供骑士使用

如果脚踏车骑士可以在公路上运动，为什么当局没有要求他们遵守公路法规，和其他车辆如运输和军用车队那样，在结队必须聘用辅警服务呢？

竞赛或公路脚踏车讲究运动量和速度，所以这类骑士不适合使用公园连道。由于缺乏场地，骑士选择到公路与其他公路使用者共用车道。如果政府或新加坡体育理事会真的要推广脚踏车运动，尤其是竞技脚踏车，何不打造一座脚踏车场馆（velodrome），供他们使用呢？

马路如虎口，通过立法而变相鼓励骑士在繁忙公路上与司机争法理上的权利，难道我们就可以因此天真地推定司机会慑于法规，奉公守法，大家互相礼让吗？

事实上，新法规会无形中鼓励骑士行使他们的“新权利”，在公路上疾驰，导致骑士与司机之间的纷争恶化。

在高速骑车编队中，如果一个骑士稍不留神失去控制撞上其他骑士，或不慎失衡跌倒，被正好经过的其他车辆碾过，后果堪忧。

基本事实是，与一些西方国家不同，新加坡在公路上提供脚踏车专用道基础建设起步较晚，而现有公路是不适合竞技脚踏车运动使用的。

公路骑车风险高

我并不是建议禁止脚踏车上公路，因为有许多人以脚踏车为基本交通工具或谋生工具。但是，在公路骑车带有一定风险，还要允许脚踏车结队在路上骑行，难道当局没有看到这其中的人命伤亡风险吗？

希望有关当局及时重新探讨脚踏车新法规的弊端。