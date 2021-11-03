交流站：病毒与我 知己知彼

冠病席卷全球，造成许多人命伤亡，各国经济面临前所未有的危机。新加坡没有任何天然资源，实施“清零”策略并非长久之计，对国家和人民都是一个艰难的时期，我们只能朝“与冠病共存”的阶段迈进。

问题是，如何“共存”？共存包含了尊重和理解，也许很多人不认同用“共存”一词或这种策略，但面对这么顽强和隐蔽的对手（病毒），难道不应该尊重它、理解它吗？虽然大多数国民接种了疫苗，戴了口罩，也严格执行防疫措施，但病例曲线仍攀高，我们遗漏了什么呢？

《孙子兵法》说，知彼知己，百战不殆；又有云，昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜；不可胜在己，可胜在敌。

如何审视自己和对手的弱点及优点，先立于不败之地，再图胜利，不败取决于自身，敌败取决于对方会不会出现破绽。这种战略思维似乎符合当前抗疫的局面，尤其在面临采用类似游击战战术的病毒。

首先，我们自身的优点：有疫苗，加上科研数据提供了防疫抗疫的对策，例如我国高效的政策与良好的医疗条件具备了抗疫优势；缺点：科技无法及时研发针对变异病毒的疫苗，让病毒占据先机。

许多人对消毒不了解，而忽略了接触感染的风险。以正确消毒双手为例，基本上触碰任何东西前后都须消毒，触碰前的消毒是预防自己把病毒转移到物件上，触碰后消毒则是预防病毒从物体转移到自己手上。

在人流量大的场所如商店、餐厅食阁、巴刹、巴士、地铁、提款机、公共厕所等，未经消毒的双手会把病毒转移到私人物品如手机、钱包、钥匙等。即便回家后马上洗手，私人物件却没有消毒，病毒还是能继续转移到屋内其他物件。

科研发现，冠病病毒生命力顽强，在不同物体上存活时间介于数小时至数天不等。就算年长者不出门，在家中还是可能接触到病毒。只要勤洗手和及时使用消毒液的习惯还未建立起来，传染途径就无法完全杜绝，意味着存在严重的防疫缺口。

根据世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心的防疫指南，即使接种了疫苗，正确戴口罩、良好的手部消毒习惯和维持社交距离，三者缺一不可。将近19个月的防疫抗疫、戴口罩和安全社交距离，在政府的推动下已经看到成效，但手部消毒却远远不够，成为了防疫隐患，值得大家深思。

冠病病毒比2003年的沙斯病毒更具传染性、更顽强、更隐蔽，尤其是目前席卷全球的德尔塔毒株，使得染病人数攀升，疫情更加严峻，导致医疗系统雪上加霜。染冠病不是一个人的事，它会影响我们的家人朋友，如果大家同心协力把防疫三步骤——戴口罩、手部消毒和安全距离做得到位，被“游击队”偷袭的概率就会降低。

在疫苗接种率高达84％的新加坡，如果能进一步降低感染率，这对患有慢性病的年长者或免疫力低下的民众就多一层保障，也能让疲于奔命的医护人员有喘息的空间。同时，进一步的数据分析和科研会让我们更了解病毒，加强与病毒“相处之道”，达到更和谐的“共存”，从而为我们争取宝贵时间，找出其破绽，最终与病毒告别。

虽然前路漫漫，但凡有自省、自律、不轻敌的态度，我们迟早会看见曙光。若干年后回过头来看这一次的经历，我们或许还会记得病毒带来灰暗、病痛与死亡，但它会不会也促使我们进步，如同镜子般让我们看到自身的不足，并从反思中获得凝聚力、自律、坚毅及勇气呢？