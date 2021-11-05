交流站：疫情当下“勇德”之重要

冠病疫情肆虐近两年，我们每一个人都还在与之苦苦搏斗。在这时期，勇，对每个人而言，都非常重要。

提到“勇”，我们首先会想到“勇者不惧”，认为真正勇敢的人遇到困难危险时是不畏惧、不怯懦的。不惧确实是勇的最基本体现，就如荀子有云：“若有决行之，其应佚若声响，其赴百仞之谷不惧，似勇。”但是，勇只是单纯指不害怕吗？显然不是。《礼记·中庸》说：“知、仁、勇，三者天下之达德也。”孔子希望自己的学生能具备这三德，成为真正的君子。因此，“勇”和“德”是紧密联系的，而勇德是君子的必备道德之一。

“仁”，是勇德的根源。孔老夫子说的“仁者必有勇，勇者不必有仁”，是什么意思呢？直白地说，就是有仁德的人一定是勇敢的，但是勇敢的人不一定有仁德。换言之，仁者之勇方是真勇，无仁之勇只是武夫之勇。这是很有哲理的说法。由此我们知道，儒家的“勇”建立在仁德的基础上，就好像见义勇为的人，先有仁心，然后才有勇敢的作为。

“礼”，是勇德的标准。子曰，“不知礼，无以立也”“勇而无礼则乱，直而无礼则绞”，意思是莽撞的勇，脱离了礼的范畴，那就是乱。无礼之勇，“则手足无所错，耳目无所加，进退揖让无所制”。因此，勇德需要“礼”的规范和制约，脱离“礼”的约束任性而为，就会导致社会变乱。难怪荀子说：“勇果而亡礼，君子之所憎恶也。”就是说，粗鲁之勇，是高尚之人所厌恶的。

“义”，是勇德的约束。子曰：“君子有勇而无义为乱，小人有勇而无义为盗。”通俗地说，就是无论君子或小人，只要脱离了“义”而一味逞勇，就会导致犯上作乱或沦为盗贼。显然，有“义”而无“勇”难成其事，有“勇”而无“义”则会招致许多弊端。在孔子看来，“勇”不仅是一种道德德性和品质，还是一种能为正义而杀身成仁的浩然正气。因此，孟子说“勇敢而协于义，谓之义勇”。

回顾一下华族历史，具有勇德的人物不计其数。远方有李广，“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”；还有孙武，创造了无数军事史上的奇迹；还有岳飞，抗击金兵、精忠报国的名将。近处的有林谋盛，我们新加坡的民族英雄。他们心中有理想，有浩然正气，才能产生真正的勇。在疫情之中谈起勇德，就更加意义非凡了。

在当今疫情泛滥时期，“勇”对我们来说就更为重要了。各行各业都需要勇德，我们更是见证了医护人员的“勇”。他们不惧危险，义无反顾，勇往直前地在抗疫前线奋战，只为患者带来生命中那一缕阳光，更为全国人民的健康安全奋斗。他们无所畏惧之勇，可谓儒家的大勇，是令我们敬重的。