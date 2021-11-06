交流站：中医如何与冠病共存

古老的中医没有病毒的概念，没有病毒检测；中医只管通过望、闻、问、切，有病治病，无病强身。

中医接受戴口罩等措施，以避“虚邪贼风”，但并不太在意人体以外的病毒。中医是通过人体内部的“清零”达到抗疫的效果。

中医对人体内部的“清零”，无论是治病还是防病，是通过方药的调整，让病毒没有附身的条件。病毒得以附身，是因为体内“阴阳”失去了平衡；更具体地说，是人体内部相互对立但须保持平衡的“寒”与“热”，出现了相当程度的偏差。

人体本性偏热，是一个有赖能量推动、生生不息的生命体。因此，身体偏热是常态，但如果睡眠不足或失眠，加上辛辣燥热的饮食习惯，是火上添油。体内积热太过，容易引发病变。

冠病症状中的发烧、咽痛、咳嗽、肺部发炎，基本上是体内一派“热”相的表现。因此，去年中国武汉疫情中开立的有效中药方“清肺排毒汤”、2003年成功对抗沙斯的“连花清瘟”，以及目前坊间流传的许多防病抗病的方药，基调都是在于清热解毒。

目前的疫情显示，为提高个体免疫力的疫苗，并不能确保不受感染，而是在于防冠病的重症与死亡。随着染病人数的激增，虽然全国85%人口接种了疫苗，但染病、需输氧或死亡的病例依然不少。临床实验也发现，在染了冠病后，个体会产生比疫苗更具抗疫力量的天然免疫力，但还是会有病后再犯的可能。

由此可见，人体免疫力之外，还有更深一层抗病抗疫的要求。这个要求，从中医的角度可以理解为，是日常须保持体内的“寒热”不会出现太大的偏颇，才能“正气存内，邪不可干”。

如今既然要与冠病共存，当局应考虑让中医参与冠病治疗，借助中医的另一套办法，灵活地见其症，治其病，帮助众多病人尽快摆脱冠病的折腾，并共同应对没完没了且病毒还会不断变异的疫情。