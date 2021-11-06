地铁站租户何时能获得租金援助？

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月6日 5:00 AM

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我是丹戎巴葛地铁站的店面租户，今年8月13日在《联合早报·交流站》投函《SMRT到底属国营还是私营企业》，之后SMRT发了电邮给我们这里的租户，通知我们SMRT Pte Ltd从那时起改名为Stellar Lifestyle Pte Ltd，但没有进一步说明什么。

租户只好直接向国内税务局申请2021年8月6日所发放的半个月租金援助（Rental Support Scheme，简称RSS），后来收到税务局的回复，告知SMRT属于政府机构，要我们向陆路交通管理局申请。我大略厘清，Stellar Lifestyle应该只是代SMRT管理这些地铁站里的商店。

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