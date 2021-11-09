交流站：本地华族信仰的现代意义

最近九皇爷诞辰，庙宇张灯结彩，社交媒体上出现许多相关图文影像。印象深刻者，莫过于海边一片衣着黄白色的人影，闪亮缤纷的銮轿，信徒配合疫情防控措施，在锣鼓声夹杂着道士和僧人诵经的旋律中，井然有序地接驾，为为期数日的盛会拉开序幕。

当然，伴随这些图文影像，再次围绕“九皇爷究竟是谁”的叩问。是海盗、反清复明义士，抑或道教星斗信仰中的大圣北斗九皇星君，众说纷纭。笔者曾就此提出一些浅见，这里不加赘述。今日着墨，用意是将重点转移至当下时局，以思考本地九皇，乃至于华人信仰在疫情肆虐中所扮演的角色，和所做出的调整，亦即信仰的现代意义。

笔者作为一名信仰者，或者说是一个“拜神人”，又从事信仰仪式的观察与研究，而且是庙宇理事，对于“信仰”一词，有着多层次的诠释。拜神人单纯求个平安，延续着先辈的传统；研究者观察仪式与历史发展，企图找出一种逻辑上的规律；理事则是希望将自己的信仰发扬光大，传播社群。从这几种不同角度思考，就不难理解九皇爷，或者华人信仰中的神明为何具有那么多繁杂的神格、来源及功能。换句话说，九皇爷是谁，实则各花入各眼，而随着文化的再生产，各说法与变化，层出不穷。我们大可不必过分纠结于九皇爷是谁。

其实，华人信仰的重心应在于“灵”与“善”。所谓的“灵感”与“灵验”，是连接信仰和社群的钮扣。借助扶乩与其他通灵形式，信徒问题得以解决，祈祷和愿望得以实现，而信仰也再一次确立起神明的权威。至于“善”，则更加容易理解，亦即信仰所欲传达的信息，往往都与“善”分不开，都是在宣导信徒慈悲为怀、利人利己的做人原则。无论是拜神人或理事，甚至无信仰主义者，往往在一定程度上，都离不开这种寻求内心慰藉，正直坦荡态度的共同点。

若着眼于本地九皇爷信仰，各种迎接形式、各种法事经文，各种庆祝活动如请水、清醮、酬神剧目、九皇宝船等等，都是希望通过某种“灵感”来与信徒重新确立关系。信徒每年答谢神恩，祈求神明的持续保佑，亦复如是。轿子晃动，锣鼓喧天的场景，除了取悦神人，也期望来年能够更加顺遂。信徒茹素持戒，又何尝不能视为一种调整身心的好做法？另一方面，信徒群策群力，共同筹划庆贺仪式，再一次巩固了祭祀圈的内部结构。大家不分你我，共同参与膜拜，体现的是合作精神。大家日常生活忙碌，也难得能够相聚，嘘寒问暖，甚至进一步发挥“善念”，借助大日子的欢愉气氛，捐款帮助弱势群体。或许，这些就是信仰的魅力所在。

不仅如此，在疫情下的时节，能够看到信仰依然努力，配合政府的措施，继续在各种限制下，保留传统而又不断地蜕变。受疫情影响，信仰的转型显而易见，年度的盛大晚宴已近两年没有举行，喊标活动也受到一定程度的限制。有趣的是，信徒与理事也顺应变化创新，办起了诸如线上歌台娱乐表演、线上竞标福物及线上祭祀。

简言之，疫情并没为信仰设下局限，反之信仰因应局势，在不忽略基本传统原则之外，又接收了某些新时代或新常态的元素。这理应是华人信仰的现代意义，疫情或许已启动信仰的转机，让这些被一些人视为沉睡的古老文化，有重现光明与价值的一天。