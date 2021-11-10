交流站：及时向家暴受害者伸出援手

最近某个夜晚，一声声惨叫划破了寂静的星空。我从窗口探头查看，楼下健身角落有一个男子一手把一个女子的头部按在桌面上，另一只手握拳一下又一下地往她的脸部打去，弱女子无力反抗，只能惨叫。

“快停手，我要报警了！”楼上的住户大声喊道。“你是不是男人？”其他住户也按捺不住，质问、骂声、脏话声此起彼落。

施袭者发现自己成了众矢之的后，松手放开女子，但嘴巴仍骂个不停。他转身收拾散落一地的物件，正要离去时，又朝跌坐在地上的女子的头部狠狠踢一脚。幸好有两个路人挡在女子面前，否则她恐怕要挨多一脚了。附近其他路人也闻声赶到，施袭者见人愈来愈多，悻悻然离去。

热心街坊把女子扶到一旁查看伤势。她手脚擦伤，头部有至少两处红肿流血，但身上的痛都不及心里的苦——打她的正是她的丈夫。

有些人安慰她，有些人找来冰袋为她敷伤口，也有人拿出拍下的视频准备报警，但当事人叫公众不要报警。也许是生活压力，也许是不想家丑外扬，让多次遭丈夫家暴的她不敢寻求协助。后来还是有好心人帮忙报警。

到场警员向受虐女子了解情况，也跟在场的街坊索取口供，他们都答应若有需要可出庭作证。当事人经医护人员检查后拒绝入院治疗。

这让我联想到香港电影《天水围的夜与雾》。电影讲述一个典型中港婚姻家庭，少妻常遭无业且生性多疑的老夫暴力对待，轻则打骂，重则赶出家门。虽然幸得邻居带她报警及向议员寻求协助，获安排入住庇护中心，得到其他家暴受害者的支持，但由于她担心两个女儿的安全，又以为可以同丈夫和平分手，加上经验不足的社工劝和，结果回到家后惨遭丈夫杀害，一对年幼子女也没逃出魔掌。

对于长期遭家暴又不敢吭声的弱势妇孺来说，我国的保护网能够侦测到他们吗？大部分家暴发生在私人地方，受害者可能受到威吓而不敢发声求助，或者害怕报警后失去生活依靠，此时就需要左邻右舍及时察觉异样和伸出援手。

有关当局可加强宣传，提高大众对家暴的敏感度及关注，例如妇女身上无故出现伤痕、情绪波动、孤立自己、拒绝社交等，这些都是可疑的蛛丝马迹。另外，政府须加大力度让国民了解相关的应对方法及求助管道。

最后，家暴受害者应知道，向外求助并不可耻，也不等于马上结束夫妻关系；必要时积极寻求医疗协助、警方介入、专业咨询等，方为上策。