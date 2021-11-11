交流站：接种疫苗后仍须遵守安全措施

当政府宣布国家进入“与冠病共存”阶段后，大家似乎很乐观，认为过去的正常生活不远了。怎知道，全国有85％人口已完成疫苗接种的新加坡，今年10月却在彭博社抗疫排行榜跌至39名。到底我们的防疫措施出了哪些纰漏？

政府实行“清零”策略，严格为国人把关的时代已经过去；加上世界各地接种疫苗速度不比病毒传播得快，新变种病毒仍时刻威胁新加坡人；因此，高接种率或打追加剂已不是唯一的抗疫法门。真正能保全大家不被病毒伤害的，是全体民众认真落实抗疫基本功：保持安全距离、戴口罩、使用“合力追踪”，以及一旦生病就自我检测和就医。

然而，目前周边环境所见，真正做到这些措施的人真的不多。笔者认为这不能完全把账算在国人头上。以超市为例子，除了排队付款时清楚划出一米距离，在选购食品或物品时，大多数人做不到安全距离。每一样产品挨着排列，我买鸡蛋，你买面包，他买健康食品，大伙儿都挤在一起，根本没什么安全距离。

再以购物中心为例，大伙人在不同的食阁摊位排队买食物，虽然大家保持一米距离，但在购物中心闲逛的人犹如过江之鲫，不断在你的一米范围内走动，如何保持安全距离呢？

当然，多数时候国人仍须对自己的行为负责。例如在电梯里，已经站满四个人，但是对着那个满脸笑容说“多一个不要紧”的同胞，你又怎么能拉下脸不同意呢？还有，自己已经戴着口罩快步走，但那些没戴口罩的“运动健将”嗖嗖嗖不断从身边跑过，除了把人吓一跳，当然也没有保持安全距离。

这类例子天天在笔者周围发生，结果笔者只好选择少出门以求自保；这和政府说的“与冠病共存”有落差。笔者可以对冠病敬而远之，但仍融入生活之中吗？当周围的同胞一直脱序，对抗疫情的愿景可能实现吗？

更有一些不知道持什么理由的人，不打疫苗还反对差异化安全管理措施。

因此，想认真问问亲爱的同胞，要与冠病共存，你是否准备好，真的为自己、家人甚至他人遵守安全管理措施？政府是否认真思考，要进入与冠病共存时代，乐龄中心、学前教育中心、学校、巴刹、公共交通、商场及商店等的格局，是否都做好准备？

对笔者而言，虽然抗疫之路还很遥远，但是犹如总理李显龙所言，只要认真地坚韧面对，一定能重见天日。猛地想起了《圣经》里的一句话：忍耐生老练！是的，让我们坚韧不屈地直视问题，相信在抗疫的路上会越来越老练。