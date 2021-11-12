交流站：元宇宙的震撼

2009年上演的科幻片《猎杀代理人》（Surrogates），布鲁士威利出演的主角平日就呆在家中，其人工智能机器人替身代他在外办公。这描述雷同面簿创始人扎克伯格日前提出的元于宙（Metaverse）概念，不同的是前者在现实中活动，后者是在虚拟世界中活动。

改名Meta的面簿公司要建构一个浩瀚的虚拟世界，让替身在里头工作、上学、上银行、网购、社交等等。技术上需要第五代移动通信技术（5G）、人工智能、智能眼镜或扩增实境“眼机”。届时，街上会出现很多戴着“眼机”在虚拟键盘上指手画脚和声控操作的行人。日后手机、耳机、电脑或成为辅助品。

元宇宙并非横空出世，像居家办公、远程教学、数码银行、电子购物、视像通讯、电玩等，雏形早已存在，元宇宙把它们整合起来，扎克伯格俨然成了主宰。估计Meta一家公司吃不下整块蛋糕，它会设计一个操作平台，邀资信、银行、超市、网购、学府、图书馆、媒体等各行业巨擘加入营运，从中抽佣。

中长期的影响深广，以就业来说，我可以身在新加坡，但受聘于一家美国公司，按时上虚拟办公室和其他替身一起工作。这将促成人才争夺国际化，美国公司无须在本区域设办公室，我也无须离乡背井到另一个国家谋生。

转化到现实中，对房地产、公共交通的需求少了，外国公司不须要租下办公室楼面，只须向Meta订购电子空间，建构虚拟办公室。

空闲时，我可以到法国香榭丽舍大道逛街，到老佛爷网购，或是以虚拟替身，买票参观真实的罗浮宫；或是与处在世界不同角落的好友谈天打麻将，不必担心安全距离和冠病传染。

渐渐地，元宇宙会抵触各国政府，例如所得税和消费税的征收、虚拟空间里的犯罪行为等。加密货币受落，甚或是面簿之前倡导的天秤币（Libra）落实，成为元宇宙通行的虚拟货币，倾轧传统金融体系。

很多意想不到的事情会发生，科技在颠覆中进发，加上政治介入，元宇宙具有了战略意义，估计一些强大国家会创设自家的二次、三次元宇宙，虚实之间再起风云。