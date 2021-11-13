交流站：建议年长者打带状疱疹疫苗

带状疱疹俗称“生蛇”。两个多星期前，我突然发觉胸前右肋骨以下的部分疼痛难忍，后来疼痛蔓延到背部右侧下方，连续两三天不见减缓，我开始怀疑是不是肝或肾有问题。同时，我发现这些部位的皮肤有几颗红疹，但我没去注意它们，因为我的皮肤不时会出现红疹，涂一些药膏，过一两天就好了，所以不特别在意。

由于疼痛难忍，又担心可能是肝或肾有问题，便去看医生。医生叫我躺在病床上，按一按肋骨下的部位和背后右侧，又检查皮肤上的几颗红疹，然后十分肯定地对我说是“生蛇”了。

当时我不大相信医生的诊断，因为我以前已生过一次蛇，不可能这么倒霉再次生蛇。我又到后港的综合诊疗所求诊，那里的医生也确定我生蛇，至此我不得不接受再次患上带状疱疹的现实。

我的皮肤开始长出一排的疱状红疹，从右边肋骨下一直蔓延到右背，每天涂四五次医生给的药膏，颇为有效，慢慢结痂，然后脱落，前后约三个星期。

除了生蛇常有的症状如皮肤痕痒和灼热感之外，最难忍受的是神经痛，一阵一阵地挥之不去，24小时都在折磨人，只有吃了止痛药，才能暂时缓解疼痛。晚上睡觉常痛得醒过来，所以几乎天天都不得好眠。有人说，年纪越大生蛇就越痛，我算是体验到了。

我三哥出过三次带状疱疹，儿子一个友人的母亲也出过三次带状疱疹。我建议50岁以上的人最好打带状疱疹疫苗，因为免疫力衰退，年长者更容易感染，病情一般更严重。我上网查了一下，打带状疱疹疫苗的费用要200多元，虽然不便宜，但绝对值得打，因为生蛇带来的痛，真的令人难以忍受。