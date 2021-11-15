交流站：外籍人士租房面对的押金问题

近日在工作中为租客移交房子给屋主。我已服务这对外籍租客将近10年，夫妇俩是很难得的好租户，他们会把房子当自己家一样地照顾，每周请清洁工打扫房子，每三个月做一次冷气机保养，每月按时缴付租金。这类负责任的专业人士外籍租客很受屋主欢迎。

去年疫情期间，我带他们与一个老屋主签租约两年。入住时，窗帘布已经陈旧肮脏且有破损，我的顾客拿去洗衣店干洗时，店员说洗后窗帘布会变得更糟糕。老屋主为人善良节俭，即便窗帘洗后破损更大，他仍坚持保留，但让我的顾客去买一套新窗帘布挂上。他们因工作忙碌，也不介意破旧，所以将就使用。

今年7月，我的顾客因为无法预测的情况，须在11月初提前解除租约。他们明白提前解约，屋主有权没收抵押金。7月份知道情况后，我马上通知老屋主的经纪。我们提前四个月通知老屋主，我的顾客也尽量配合让潜在租户看房子，所以很快就会有新租户入住。老屋主的经纪通情达理，我和他都希望到时老屋主在没有任何租金收入损失的情况下，能归还押金给我的顾客，而且他们把房子照顾得很好。但老屋主的儿子介入，回复说看交房时的情况再决定。

交房当天，老屋主的儿子用手指检查窗户铁花有没有灰尘，也到处查看房子有没有破损之处。老屋主的中介在检查完房子后说没有问题，房子照顾得很好，老屋主也在一旁认同。

当提到是否可以归还押金时，老屋主站在一旁默不出声，一脸无奈，他儿子笑着说会没收押金，还要算旧窗帘布的损坏赔偿。我回应说，这是非常不合理和荒谬的事，并解释之前已告知情况，加上屋主在租金收入上没有任何损失，所以希望屋主可以退还押金。我的顾客也很生气，但不想和对方理论，只说：“你没收我5000元的押金，不会让你变得更富有，也不会让我变得更贫穷。”他们也不要我和老屋主的儿子继续理论。

外籍人士在租房时，经常面对押金被没收的情况。这两年来，受疫情影响的外籍人士因被裁退，或在不可预知的情况下得离开，而不得已须提前解除租约，这种押金被没收的情况更频频发生。

屋主向租户收取押金，可以确保租户善用和保护屋主所提供的家具、电器和房子的内部使用，若有任何损坏，屋主可在押金中抵扣；能确保租户按时缴付租金，也可以作为租户违反租约的违约金。押金是为了保护屋主的利益。当然，租户也不能滥用押金，作为最后一个月的租金。

押金往往是屋主与租户之间常见的纠纷，它常会被一些吹毛求疵和无理的屋主滥用，这对租户很不公平。因此，双方的经纪就扮演很重要的角色。我要提醒外籍租户，为了保护自己的利益，要求房屋经纪在合约注明：“如果租户因无法预测的情况须提前解约，只要不造成屋主在租金收入上有任何损失，押金就必须归还租户。”后来，我收到老屋主的经纪发来的短信，要我向顾客传达他对事情的结果感到抱歉，因为老屋主的儿子显然是欺负人。顾客也发来短信说：“欺人的会被他人所欺，终究必得其果。”

顾客的短信让我感伤，想到箴言书上所载：“贪恋财利的，扰害己家……不劳而得之财必然消耗。”让我感慨的是，一个善良的老父亲，因为儿子不通情达理，没有了良善和厚道，连最基本的人情味也没有了。