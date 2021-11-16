《联合早报》10月5日的报道“设司法服务委员会让人才精专化”，说政府拟为司法人员设立新的“司法服务委员会”，以使司法人才精专化，更好地应付不断变化的司法需求，及日益增长的法律服务需求。

读到“精专”，想起以前自己读书时的情况。上世纪六七十年代读小学和中学时，教师一般一个人负责教导几个华文科目，第二语文英文则由一个教师专门负责。到了90年代我孩子上学时，教英语科的教师一般为班主任，负责三个科目，即英文、数学和科学，有时还兼教课外活动和健康教育。华文教师则教华文、好公民或美术。我问侄女，她现在上小四的女儿说，英文科教师负责教两科，英文和数学，或者英文和科学。