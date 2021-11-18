交流站：医疗领域员工背后的辛酸

最近在报章报道和社交媒体的留言区，公众对于政府发出“冠病医疗护理奖励金”给公共医疗领域员工颇有微词。公众觉得不应该发这么高的奖励金，觉得这笔钱应该用在其他地方，但我觉得这笔奖励金对职位比较低的员工是非常好的。

我也要提醒，卫生部给每人发出最多4000元奖励金，而不是每人4000元奖励金。

我的孙女自理工学院毕业后，就在公共医院担任行政人员。由于学历不高，升职机会有限，所以她决定半工半读考取大学文凭，一方面提升自己的专业知识，另一方面增强职场的竞争力。

2019年冠病疫情来袭，让她本来已经繁忙的工作又多了一层未知。在医院防疫措施不断更换的过程中，她要提交一再重复的报告、医生值勤表等，还要确保办公室的安全管理措施，有些事务远远超出她的工作范围。不过，高压的工作环境并没有让她气馁。

皇天不负苦心人，今年她顺利大学毕业，但是等待她的不是升职机会。医院管理层说，她今年上半年的付出不会被纳入表现评估。她没有医护经验，但被要求跟着医生实习观察手术后病人的情况。实习结束后，她必须承担起审查的责任。

不久前《联合早报·现在》的文章《医生职业倦怠》，提到新入行医生所面对的种种压力。此外，今年上半年有约1500名医护人员辞职。这些背后有许多不为外人所知的辛酸。

其实，医院的工作人员除了医生和护士，还有许多默默工作的员工，在每一个细小的岗位上尽职尽责地做好工作。在当下的高压工作环境里，他们必须时刻打起万二分精神，与所有人一起打这场抗疫持久战。

当他们直面危险的病毒，为我们的安全逆流而上时，请批评者换个角度想想，他们也是人，也是他人的儿女、父母，也一样为了幸福而努力工作。政府分发奖励金是要表扬和勉励这些辛勤工作和无私奉献的医护人员。他们的付出是无价的，4000元的奖励又怎能衡量可贵的精神品质？

当批评者下次再评价4000元时，请谨言慎行。你之所以岁月静好，不过是有人替你负重前行。

我要向在这场疫战中不畏艰险、勇往直前的医护人员，以及背后许多协同工作的人员致以衷心的敬意。谢谢你们坚守岗位，我们一起加油！