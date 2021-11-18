交流站：为巴士车长鼓掌

10月8日下午2时30分，我乘搭新捷运124号车牌SBS5185T的巴士前往直落布兰雅。

在余东璇街10017巴士车站，上来一个约65岁的男搭客。这个华族老人一上车便用手机大声通话。到了甘榜峇鲁站，女车长停下车，很有礼貌地告诉老人不能在巴士上讲电话的规定，并很有耐心地说：“因为疫情，请遵守规则。”

老人马上脱下口罩走到车长面前大声吼叫：“我跟老婆说话不能吗？你知道什么叫私会党吗？”车长还是有礼貌地说：“对不起！请回座。”老人继续大声嚎叫。

车上一个中年男子忍无可忍，大声叫他坐好，老人走到他面前挑衅要打架，两人起了争执。另一个年轻人则大喊“你滚下车”。车长走前来说：“请别这样，别乱来。”

这时，巴士车站一个男子上车严肃地问老人：“你要下车吗？”老人看了他一眼后，说自己下一站就下车。男子叫他坐好便下了车。他因为在车站看到巴士内的情况，决定上车介入。当时车长也联系了巴士公司。老人还咄咄逼人，挺直身躯显露他的霸气。

一个妇女提高声调说：“别再闹了，我们都要回家，快点开车。”中年男子也叫车长赶快开车。老人继续大吆小喝，到达下一站才下车离去。车长在下一个车站停了车，走出驾驶座，双手合十向乘客道歉。

我到达目的地下车时走到司机座，给她一个简单的表扬。这位印族车长皮肤白皙，两眉间一个红点，洁白的牙齿、深邃的眼睛，加上和蔼的语气，让人倍感亲切。她坚定有礼的处事方法，让一场看似火爆的场面和平解决。

我要为这位竖立好榜样的车长鼓掌。