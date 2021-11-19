交流站：辅助弱势学生 学校最为关键

社会的巨轮滚滚向前，每个时代、每个国家总有一些家庭或者个体，因为各种原因而跟不上时代发展的步伐。政府的有形之手提供行政和法律手段，保障这些弱势群体不被时代所抛弃。要帮助弱势学生，家庭的作用固然重要，但学校更有其独特和无可替代的优势及作用。

教育在社会发展过程中很好地发挥了“调节器”作用，特别是在促进社会的垂直流动方面，有效调动了个体的积极性，使得整个社会充满活力，焕发勃勃生机。动态和良性的社会发展，使得个体和家庭都能享受到优质均衡的教育资源，体现了公平公正的教育原则。

教育心理学理论告诉我们，个体发展受到家庭、学校和社会三方面因素的影响，起决定和关键作用的是学校教育，因为它可以整合家庭教育与社会教育。帮助弱势学生的政策最终要通过学校贯彻，政策效果也会通过学生的在校表现体现出来。另外，学校作为教育的主体，可以发挥教育的主动性，与家庭建立起有效的沟通管道，对学生施加积极的影响。

新加坡是高度发达的现代化国家，现代化的发展对传统社会的冲击是全方位的，这反映在离婚率上升和各种复合家庭的出现，例如单亲、领养、不生育的夫妻等家庭。家庭教育所折射出来的问题，必然体现在学校教育中，因为学校教育是每一个人社会化的主要途径。

教育部直管学校的制度，减少了许多中间管理环节，“一竿子到底”的模式，使得教育政策的实施和执行卓有成效，学校起到了“上通下达”的关键作用。这种双向的反馈和互动机制，很好地保证了针对弱势学生的教育政策能迅速落实。

微观方面，比如小学每个学年结束时，都会召开由学校领导人参与，各层面老师参加的检讨学生全面发展的例行会议，以个案分析的方式，找方法、献建议，共同帮扶弱势学生。因此，学校在帮助弱势学生方面，一直发挥着重要的作用。

从教师层面看，级任教师、学科教师和课程辅助教师投入大量时间和精力，在学科成绩和道德品质方面耐心教导。心理辅导教师则在心理层面，就健全人格形成方面进行心理疏导和心理辅导教育。这种多途径和多元化的教育方式，潜移默化地促进弱势学生的转化和成长。

从学生层面看，集体和同侪的影响力量无可替代。弱势学生在学校因年级而分割成不同的群体，学生也因兴趣和爱好的不同，在同侪之间形成不同的“非正式小团体”。在集体中成长，利用集体的力量进行教育和影响，是帮助弱势学生的重要途径。比如每周的班会、课堂教学、课外活动以及课程辅助活动等，通过不同的途径，共同促进弱势学生的身心发展。同侪之间的良好活动，比如通过学生一对一的方法，促进学生共同成长。学校相对纯洁的环境，像一个巨大的保护网，过滤不良社会文化对弱势学生的冲击。

由此可见，辅助弱势学生，家庭和社会作用很重要，但学校教育最为关键。家庭、社会、学校只有齐抓共管，标本兼治，才能取得立竿见影的效果。