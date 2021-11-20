交流站：无朥不欢的潮州人

今年中秋到饼家买朥饼过节，被问及：“欲斋个啊是臊个？”。顾名思义，“斋”指的当然是素饼，那“臊”呢？莫非饼家应节卖怪味饼？非也，臊在潮语是荤的意思，朥则是猪油，臊的朥饼自然是用猪油制作的饼食。

“朥”，古时候也写“膋”或“膫”，指的是动物脂肪。近年在中国旅游时吃潮汕牛肉火锅，就看到食材菜单中有个“胸口朥”，那是牛胸部的油，但在潮语里，“朥”一般指的是猪脂肪。那整块用来榨成油的白润猪脂肪叫“肪朥”，但也有人用零碎脂肪肉块“朥囝”。

潮州人的饮食习惯给人的印象是好清淡、嗜海鲜，典型代表菜是清蒸鱼。这大鱼无大肉的饮食印象，很难让人联想到油润的猪油在潮菜的运用，但朥确实在潮州人的饮食中占有一席之地。不信？新加坡人心仪的潮州肉脞面、鱼圆面、炒粿条等，十之八九离不开那香脆、一嚼就猪油味香四溢的“朥粕”（猪油渣）。

那洒在食物上增添风味的炸葱头，本地潮州人称为“葱珠朥”，因为它原是红葱头切细在猪油爆香的，只是现在大多改用植物油罢了。还有那潮州人特爱的蚝烙，潮州俗话“猛火、厚朥、芳臊汤”就点出好蚝烙的必备条件，那就是火候和猪油要够，再加上鱼露作蘸料才算合格。

潮州人用朥的另一绝技就是和糖作黄金搭配，为“甜香”这词另赋意义。除了潮州饼家的朥饼、朥糕等，新加坡潮菜最常见的甜食芋泥也是这搭配的代表。简略来说，芋泥是将煮熟的芋头做成泥状，连同糖和猪油，细心翻炒成滑，加上金瓜和白果，以热态上桌。猪油芋泥耐热却不易露热态，我父母结婚摆宴席时，母亲邀请公司洋老板出席，结果老外将看似不热的芋泥一大口放入嘴，就被芋泥烫着，成了当晚的笑话。

小时候最喜欢的节庆是端午节，因为伯母们会送来盼望了一年的潮州双拼粽。双拼粽是咸甜粽子，咸味来自猪肉、香菇、虾米等食材，甜味则来自粽子内用“朥帕纱”（猪油网）包裹的豆沙球。这小小豆沙球制作不简单，先要跟有交情的猪肉摊贩预订猪油网，从豆制成豆沙的工序同芋泥相似，糖和猪油不能缺，豆沙好了搓成球状，再用已切成小块的猪网油包裹，最后同其他食材包成粽子。

煮熟粽子内的“朥帕纱”晶莹剔透，小豆沙球犹如水晶包，一口咬下，细腻猪油香和甜味交叉，再加上其他食材的咸香味，齿颊留香。制作粽子的工序本来就繁絮，还有这耗时的小豆沙球，所以现在以这方式制作潮州双拼粽的人已经很少了。

从肪朥、朥囝、朥帕纱演变成各种美味咸食和甜食，潮州人把猪油发挥得淋漓尽致，果真是无朥不欢！