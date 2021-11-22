交流站：追求慎与礼的为人处世之道

儒家经典蕴含儒家精神的哲理精华，承载着深刻而丰富的人生智慧。时至今日，它仍是为人处事的指路明灯，且生生不息，影响深远。

“慎”“礼”对为人处事提出很高的要求。首先，“慎”为孔子伦理教育思想的概念之一。孔子倡导慎言慎行。《论语·学而》说：“敏于事而慎于言。”其中“慎”是指待人处事所抱持的一种谨慎态度。

《论语·为政》说：“子张学干禄，子曰：多闻阙疑，慎言其余，则寡尤。多见阙殆，慎行其余，则寡悔。言寡尤，行寡悔，禄在其中矣。”孔子认为，人难免会因为言行犯错而懊悔，只希望少犯错，以减少懊悔。减少犯错及懊悔的方法是：一，要见闻广博，对于有所怀疑的部分，应该加以保留；二，对于其中确定而足以自信的部分，在说和做的时候，亦要保持谨慎。《论语·里仁》中云：“君子欲讷于言而敏于行。”“讷”指言语迟钝，为孔子所称赞的“刚毅木讷”四种品德之一，这句话意指做事勤奋敏捷，说话却谨慎。可见，孔子强调慎言敏行，提倡少说多做，言行一致。

现实社会中，尤其在职场上，常有一些人喜爱在别人背后搬弄是非，道人隐私，说东家长、西家短，唯恐天下不乱。也许有些人只是喜欢八卦，有些人则是为了自身利益而为之，无论出于何种目的，都并非君子所为，这样做只会在同事间制造矛盾，破坏人际关系，影响工作，于人于己均无益。

还有一些“键盘侠”，为了吸引网民的注意，利用网络隐秘的特性，肆意批判、道德绑架他人，以获取优越感，满足自己的虚荣心。他们“语不惊人死不休”，往往口不择言，轻则令受害者心灵受创，重则演变成网络霸凌，后果不堪设想。

其次，“礼”。《说文解字》说：“礼，履也，所以事神致福也。从示从豊。”“豊”为古代祭祀用的器具，用于事神就叫“礼”。因此，“礼”的本意是指祭神之器皿，而后引申为祭神祈福的宗教仪式，最后则泛指人们在日常生活中的各种礼仪规范。

孔子认为，“礼”是社会秩序的最终依据。《论语·季氏》曰：“不学礼，无以立。”这是什么意思呢？它是指懂得礼仪礼貌，可以使人立足于社会。在《论语·八佾》中，孔子对于礼之实质作了阐述：“林放问礼之本。子曰：大哉问！礼，与其奢也，宁俭；丧，与其易也，宁戚。”对此，朱熹在《论语集注》中认为：“礼贵得中。奢易，则过于文，俭戚，则不及而质，二者皆未合礼。然凡物之礼，必先有质而后有文，则质乃礼之本也。……俭者，物之质；戚者，心之诚，故为礼之本。”他认为孔子重视礼的实质，主张应把“礼”建立在理性自觉的基础上，成为对人性的自然追求；通过修身，人们自觉遵守礼仪规范，强调文质彬彬和内外一致的个人修养，而不应只注重礼的形式。

去年4月以来，政府规定公众出门必须戴口罩，以遏制冠病疫情，这本是人人都应该自觉遵守的一项防疫措施。前不久，两名男子不满巴士车长提醒他们戴好口罩，而对车长暴力相向，将他打致鼻梁骨折。巴士车长只是在履行工作职责，却遭到粗暴对待，如此野蛮无礼，实在令人侧目，应予以严厉的谴责及制裁。

此外，每逢放学时间，不少家长开车到校接孩子，导致一些小学门外常会发生交通堵塞。一些车主鸣响车笛，提醒其他车主让道。其实，这震天响的车笛声就是无礼的表现，很容易引发车主之间的纠纷及冲突。

假如人人都能从自己做起，在日常生活中谨守“慎”“礼”等儒家待人处事的原则，加强自身的道德修养，我们离优雅社会的目标也就不远了。