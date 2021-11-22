居家学习期间为学生提供支持 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我们明白黄先生所提到的家长、看顾者和学生在延长居家学习期间所面临的挑战。我们同意居家学习不能完全取代在校学习。长时间不在学校上课会干扰学生的学习，也会影响他们的社会情感发展和心理健康。这就是为什么在冠病疫情期间，教育部的做法是确保学校的安全，尽可能让学生回校上课。如果有必要延长居家学习，学校会尽最大努力，支持学生的全面发展。教师利用在线平台和资源，定时要求学生签到，监测他们的健康状况，并确保他们学习的连续性。教师也尽心为学生提供有趣且应付得来的课业。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 教育部 交流站 学生 联合早报 学校 家长 教育 家庭 教师 答复 心理健康 教育工作者 居家学习 在校学习 疫情 追求慎与礼的为人处世之道 专攻两科目 助教师发掘长处和兴趣