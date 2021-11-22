居家学习期间为学生提供支持

我们明白黄先生所提到的家长、看顾者和学生在延长居家学习期间所面临的挑战。

我们同意居家学习不能完全取代在校学习。长时间不在学校上课会干扰学生的学习，也会影响他们的社会情感发展和心理健康。这就是为什么在冠病疫情期间，教育部的做法是确保学校的安全，尽可能让学生回校上课。

如果有必要延长居家学习，学校会尽最大努力，支持学生的全面发展。教师利用在线平台和资源，定时要求学生签到，监测他们的健康状况，并确保他们学习的连续性。教师也尽心为学生提供有趣且应付得来的课业。