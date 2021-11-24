交流站：特选学校应坚持使命

在11月22日《联合早报·言论》读了刘晓阳的文章《特选学校变质？》后，深有感触。刘晓阳20年前是特选学校学生，这个制度让他终生受益，现在却发现特选学校可能变质，心中感慨可想而知。

特别辅助计划于1979年推行，至今有11所特选中学和15所特选小学，开办的目的是在华族文化氛围中培养双语人才。特选小学的办学宗旨是要让学生在学习华文的过程中，加深对中华文化的理解，扎下深厚的文化根基。因此，特选学校有各种活动，如《三字经》《弟子规》普及班、汉字趣谈、讲解中国历史故事、介绍中华传统节日、阅读文学名著简易本、论语选读、举办文化生活营、学习书画茶艺、游学浸濡等。如果都能付诸实行，必能加强小学生对华文的兴趣，也从小埋下喜爱中华文化的种子。

特选小学是特选中学的学生源头，在小学时奠下的文化基础，再配合教师的鼓励，学生就会考虑进入特选中学。重要的是，特选中学也应坚持保留作为“特选学校”的使命，通过不同的渠道，举办各种活动激发学生对中华文化的兴趣。中学生功课繁重，课外活动选择多，如果校方不重视中华文化传承，不营造浓厚的学习氛围，特选学校将失去意义，学生也不再拥有“特选”的光环。如果对中华文化一知半解，甚至一窍不通，谁还敢说自己是特选学校的学生呢？

因此，如果特选学校不再强调传统价值观，不再推行相关的辅助活动，忽略办校初衷，而推出一些普通民众难以理解的办学理念，以标榜与众不同，这样一来，特选学校就真的变质了。

当然，这不是爱护特选学校者所希望看到的场景。我们还是要捍卫当年创办特选学校的初心，培养热爱且通晓中华文化的双语人才，这不但是修身立命的根本，也能在国际舞台上展现姿彩。