确保ART检测仪价廉物美 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 卫生部知道，抗原快速检测（ART）自助检测仪的价格是一个令人关切的问题，这就是为何我们两次派发免费检测仪给本地家庭。我们也正在引进更多ART自助检测仪品牌，包括那些更实惠和符合质量标准的检测仪。迄今为止，已有九种ART自助检测仪获准在本地销售。最近，又有两款检测仪达到我们的质量标准，目前正由卫生科学局根据大流行病特别采用程序（PSAR）进行注册。我们预计这些检测仪的定价，将大大低于目前市面上的检测仪售价。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 交流站 联合早报 卫生科学局 答复 抗原快速检测（ART）自助检测仪 抗原快速检测仪 ART自助检测仪 大流行病特别采用程序 检测仪 ART检测仪 大学生车资优惠保持不变 科兴疫苗作为追加剂有效性不明确