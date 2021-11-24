确保ART检测仪价廉物美

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月24日 5:00 AM

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卫生部知道，抗原快速检测（ART）自助检测仪的价格是一个令人关切的问题，这就是为何我们两次派发免费检测仪给本地家庭。我们也正在引进更多ART自助检测仪品牌，包括那些更实惠和符合质量标准的检测仪。

迄今为止，已有九种ART自助检测仪获准在本地销售。最近，又有两款检测仪达到我们的质量标准，目前正由卫生科学局根据大流行病特别采用程序（PSAR）进行注册。我们预计这些检测仪的定价，将大大低于目前市面上的检测仪售价。

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