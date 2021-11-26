交流站：改善病例管理提高民众配合度

随着世界各国重启国门，我们可以预见更多人会被要求定期进行抗原快速检测（ART）。国人须积极配合，尤其是在家中不受监视的情况下，做好自我检测。国人对检测的配合与诚信非常重要。有关当局应加强努力，加强民众对检测抗疫的参与，也应确保有足够的社会资源，来处理人们在自我检测时所遇到的困难和不便。

以我遇到的情况为例，当我接到有关当局来电要求进行ART检测时，我没办法确认是不是诈骗电话。电话打来我家，而不是我的手机。我问对方为何不是打到我的手机，她说她是外包的，所以没有这个信息。我又问她，我是用合力追踪（TraceTogether）手机应用还是携手防疫器，她也说不知道。事实上，我只用以手机号码注册的携手防疫器。我半信半疑，但为了大局着想，决定先小心配合，若有蹊跷，我可以到官方网站确认。一个小时后，我收到官方短信，心中大石总算放了下来。

由于诈骗电话层出不穷，再加上无法辨认来电的真伪，我相信有些人会消极面对来电。建议当局设立确认机制，方便人们在有疑虑时能核实真伪。这尤其能帮助年长者避免被骗，也能让人们有信心地进行检测。

在电话交谈中，我觉得来电者的口吻带有恐吓的意味，不时提醒我不遵循检测要求的法律后果。我认为这么做是败笔。在家中无人监视的情况下，取得检测者的理解与合作至关重要，单凭恐吓手段是办不到的。虽然检测者须呈报第一次ART检测结果，但以假乱真的情况还是可能发生的。再说，若第一次ART检测呈阴性，检测者只须在数天后做第二次ART检测，而且不须呈报。试想，有多少人会切实做检测呢？

当局应当以鼓励和关怀的方式，规劝检测者正确检测的重要性。在和一些检测者沟通时，有关当局应注意并追踪那些对做检测有困难的人，多给他们关怀和实际帮助。当局可考虑与护联中心（AIC）合作，加强邻里的社会援助网。

官方短信通知我可到邻里的自动贩卖机领取免费的ART检测仪。不料，贩卖机显示我不符合领取检测仪的资格。这样的事不应该发生，当局应检讨这种脱节的安排。ART检测仪售价介于10元至12元，对一些人来说可能是不小的花费，可能使他们减少应做的检测。

“与冠病共存”需要国家和人民的共同努力。在执行过程中，的确会出现一些问题，这是无可避免的，毕竟大家都还在学习应对。当局只要本着为民着想的心，一方面减轻民众的负担，另一方面以实际方式关怀民众，我相信人们对抗疫的配合度会大大地提高。