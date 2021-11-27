交流站：器官移植病人应接种疫苗

来自 / 联合早报

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年11月27日 5:00 AM

未接种疫苗的器官移植病人确诊后出现严重症状的风险比已接种者的风险来得高，医生认为器官移植病人应立即接种疫苗。（叶振忠摄）
未接种疫苗的器官移植病人确诊后出现严重症状的风险比已接种者的风险来得高，医生认为器官移植病人应立即接种疫苗。（叶振忠摄）

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随着过去几个月本地感染冠病的病例不断增加，作为移植和感染科专科医生，我们对有越来越多器官移植病人感染冠病感到担忧。

未接种疫苗的器官移植病人确诊后出现严重症状的风险，比已接种疫苗者的风险来得高。不幸的是，与一般人不同，感染冠病的肾脏移植病人可能面对肾功能恶化，更可能入住加护病房及需要人工输氧（mechanical ventilation），甚至更可能因冠病相关并发症而死亡。这尤其可能发生在那些染病后没及早接受治疗的移植病人身上。避免移植器官遭排斥的免疫抑制药物，也会削弱他们对抗冠病感染的能力。

我们呼吁器官移植病人遵循以下几点：

一、如果还没接种冠病疫苗，请立即接种。在国大医院器官移植中心（NUCOT），我们已为超过96％的肾脏移植病人接种疫苗。他们接种疫苗后经仔细观察，我们确信疫苗接种的副作用低且可控。

二、如果还没接种追加剂，请在接种第二剂的两个月后接种。千万别推迟接种追加剂，因为器官移植病人在接种两剂疫苗后的保护力低于一般人。在进行疫苗接种前，请联系所属的移植中心，获取追加剂接种记录。

三、如果器官移植病人的抗原快速检测（ART）或聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳性，或者曾与冠病确诊病例有密切接触，请立即联系移植中心。我们的移植和传染病小组会就他们的情况进行评估，并给予护理指导。及早诊断和治疗感染冠病的器官移植病人，可降低包括死亡在内的冠病并发症。虽然当局建议一般公众居家康复，但对器官移植病人来说，这不是理想的做法。

四、器官移植病人应继续严格遵循安全管理措施，尽量减少所有须取下口罩的活动、减少社交活动以及避开人群。

五、器官移植病人的家人也应遵循安全管理措施，并尽可能降低自身感染冠病的风险，包括接种疫苗，降低将病毒传给亲人的风险。

国大医院器官移植中心Vathsala Anantharaman教授、Hersharan Kaur Sran医生、王祉扬医生、Matthew Ross D'Costa医生、感染科Somani Jyoti医生以及林汉伟医生

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