交流站：器官移植病人应接种疫苗

随着过去几个月本地感染冠病的病例不断增加，作为移植和感染科专科医生，我们对有越来越多器官移植病人感染冠病感到担忧。

未接种疫苗的器官移植病人确诊后出现严重症状的风险，比已接种疫苗者的风险来得高。不幸的是，与一般人不同，感染冠病的肾脏移植病人可能面对肾功能恶化，更可能入住加护病房及需要人工输氧（mechanical ventilation），甚至更可能因冠病相关并发症而死亡。这尤其可能发生在那些染病后没及早接受治疗的移植病人身上。避免移植器官遭排斥的免疫抑制药物，也会削弱他们对抗冠病感染的能力。

我们呼吁器官移植病人遵循以下几点：

一、如果还没接种冠病疫苗，请立即接种。在国大医院器官移植中心（NUCOT），我们已为超过96％的肾脏移植病人接种疫苗。他们接种疫苗后经仔细观察，我们确信疫苗接种的副作用低且可控。

二、如果还没接种追加剂，请在接种第二剂的两个月后接种。千万别推迟接种追加剂，因为器官移植病人在接种两剂疫苗后的保护力低于一般人。在进行疫苗接种前，请联系所属的移植中心，获取追加剂接种记录。

三、如果器官移植病人的抗原快速检测（ART）或聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳性，或者曾与冠病确诊病例有密切接触，请立即联系移植中心。我们的移植和传染病小组会就他们的情况进行评估，并给予护理指导。及早诊断和治疗感染冠病的器官移植病人，可降低包括死亡在内的冠病并发症。虽然当局建议一般公众居家康复，但对器官移植病人来说，这不是理想的做法。

四、器官移植病人应继续严格遵循安全管理措施，尽量减少所有须取下口罩的活动、减少社交活动以及避开人群。

五、器官移植病人的家人也应遵循安全管理措施，并尽可能降低自身感染冠病的风险，包括接种疫苗，降低将病毒传给亲人的风险。

国大医院器官移植中心Vathsala Anantharaman教授、Hersharan Kaur Sran医生、王祉扬医生、Matthew Ross D'Costa医生、感染科Somani Jyoti医生以及林汉伟医生