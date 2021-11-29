交流站：作文应带出孩子的真实

偶然读到宋昊春在9月25日《联合早报·交流站》的文章《请还孩子们一个澄明的世界》，深有感触。首先，我很赞成宋昊春的观点，12岁的孩子应该感受生活的美好。

然而，有些事情，不是把12岁孩子眼睛蒙住，他就不知道了；就算不写进作文里，他一样可以从电视、报刊、杂志、社交媒体等接触这些事情。我们不能总让孩子一尘不染，脱离世俗，这样并不现实。孩子必须懂社会的丑恶现象，也应该懂得用自己的观点去评判，他们有这个权利。

回到作文这个主题，对小学生来说，常写命题作文的学生不到20％，80％的学生写看图作文。宋昊春文中所指的内容充满负面的作文，应该是看图作文，范文想必也是如此。我们给孩子一张图片，凭什么让他们写那样的内容？凭什么给孩子一篇跟图片不相符的范文？是要他们脱离图片原意而搞砸考试吗？话说回来了，作为一名教师，我们也须有判断力，教学时要起一定的引导作用。我不否认市面上的书籍内容参差不齐，但绝大多数的书籍，最后反映的一定是正面的价值观，包括看图作文的书本。

偷盗情节反映齐心协力抓小偷；闯祸情节反映最后勇于认错；落水遇难反映见义勇为；当街抓贼反映众志成城；欺骗小孩反映随机应变；电梯停电反映姐妹互助；组屋失火反映注意安全……哪个主题不是以正面价值观做文章？

再说回写作。从写作角度来讲，老套的写作只能构成虚假，让孩子胡编乱造，竭尽全力去编一个故事，十分不真实。譬如《我的妈妈》，学生总会写雨天背自己去医院、自己生病妈妈熬夜陪伴、忘了拿东西妈妈送去学校……这些情节初看感人，细看怎么1000个学生全都一样的妈妈？我们知道妈妈伟大，但这是孩子对于妈妈的真正感受呢？

“抱怨开始，感恩结束”，这才是真正表现妈妈的伟大之处，因为这是现实生活的真实体现。例如，一开始向妈妈大发脾气，说妈妈的不是，甚至狂甩门冲出家门。难道作者写到这里，就会涌现负面价值观吗？难道这对孩子来说就不是澄明的世界了吗？

再往下看。一个煮面的老婆婆一语道破：我给你煮了一碗面，你就感谢我，你妈妈给你煮了那么多年的饭，你怎么不感谢她呢？这时候，相信读者心灵会为之一震，多么伟大的妈妈。谁还敢说这样的开头是在宣传负面价值观？谁还认为这不是最真实母爱的体现？我们不是要还原孩子的真实吗？

上面的内容来自《欢乐伙伴》小四课文《一碗云吞面》，课本利用负面情绪把价值观体现出来，目的就是要真正融入孩子的真实情感。这样的篇章比比皆是，《铜钱的响声》《丽华的脸又红了》《打架》《妈妈哭了》《石头汤》等，难道这些篇章是教孩子们欺负人、打架、惹妈妈生气、自私、没有礼貌吗？当然不是，它恰恰是教孩子正确的价值观，只有这样，孩子才能在真实的社会中正确地判断出价值观。