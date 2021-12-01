交流站：无症状孩童居家康复的经验

令人烦恼的冠病疫情已肆虐全球近两年，仍在妨碍日常生活和工作。在与冠病病毒抗争的过程中，各国根据不同的理念，采取了各种抗疫措施，谁优谁劣，至今仍未见分晓。我想从个人体会出发，与大家分享这两周我家与冠病共存的经验，为仍在对冠病忧心的读者提供借鉴。

两周前，我女婿居家办公时突然接到校外增益课程中心的来电。中心教师告知，平时教我外孙女画画的辅导老师测出冠病阳性，要我们在家进行自检。得知这一消息，我们一家并未惊慌失措，因为病毒在社区传播已久，“中招”只是时间早晚的问题。

七岁的外孙女放假在家，尽管有些紧张，但是对于使用抗原快速检测（ART）已经轻车熟路。她对着镜子用学校发的检测仪自我检测，看见出现了两条红线，立刻告诉我们。我、我太太、女儿及女婿随即使用政府发放的检测仪检测，却都呈阴性，没有感染。

我是传染病专业的退休医生，曾在中国一所大学附属医院（三甲医院）从医40余年，对传染病的医教研防有一定经验。我认为出现这种状况，主要因为我们四个成人先前均已按政府要求，完成疫苗接种，具有一定的免疫力，所以即便我们五人日常饮食起居同在一起，但未受感染。

外孙女因为年龄未接种疫苗，受病毒感染。庆幸的是，从她与画画课老师接触至今已有四天，仍未显示任何症状，与往常一样，活泼可爱，既不发热，也不流涕，味觉嗅觉正常，属于无症状感染。我还拿绿茶冰淇淋，骗她是牛油果口味，考验她是否能尝出来。她一吃便知，反而问我是否中了病毒分不出味道。

就这样，我们全家居家隔离，生活一切如常，心情放松。我女儿女婿每天陪同小孩，所以天天检测，发现仍是阴性。等到测出阳性第四天（满72小时）后，外孙女说她已迫不及待想知道自己是否康复。她又自我检测了一次，发现只显示一条红线——她已经康复。我们四个成人又测了一次，依旧全员阴性。

如此看来，外孙女经历了一次典型的无症状感染，已通过自然感染康复而获得冠病的免疫保护。我们四人也未受感染，说明我们家已经建立起免疫屏障。在居家隔离的过程中，尽管我有糖尿病这一慢性病，但仍然心态乐观，适当运动，保持作息规律。

我们家或许只是幸运的案例，但是从中可见，目前新加坡政府采取的居家抗疫策略，在某种程度上是切实可行的。全社会的群体免疫随着时间的推移，迟早会实现。如果新的变异病毒株未突破已有的防疫屏障，冠病疫情就会得到有效控制。人们用一颗平常心去面对，生活仍是鸟语花香。