交流站：字述一年之说“变”

汉字之伟大，就在于其中蕴藏了对人生和世界的观察与认识，明白其中的智慧和道理，对于把握自己的未来大有裨益。因此，《联合早报》“字述一年”不只是以字总结过去的一年，还以字帮助人们看清走向未来的道路。

“变”是今年“字述一年”候选10字中的第一字，按拼音排序站在了第一位。这种巧合也佐证了变对个人家庭、对社会国家、对世界自然的重要性。

“变”是變的简体字。變字上部是两个糹夹着一个言字，下部是个攵字。有学者认为两个纟表示弦乐器，言表示发声，攵表示用手做事，合起来就是用手拨动丝弦演奏乐曲。但见手指在丝弦上来回拨弄，丝弦受拨弄震动起来，音符纷纷从丝弦上蹦出，跳动变化，抑扬顿挫，这一点一点的变化串起来就流淌出一支支乐曲。这种由音符变化到乐曲诞生，就是“变”字的本质。

“变”是常态，是活力。人活动的目的和结果就是变化。变化累积会由量变引发质变，就像蝉由卵开始，再化为幼虫，最后脱皮蜕化为成虫。蝉每变一次都是在适应自己成长后的新形态，使自己能在新环境中继续成长。

人类社会也是如此。冷战结束后，世界大发展了30年，似乎走到路的尽头。人口老龄化、贫富悬殊、难民浪潮、环境污染、全球暖化、网络威胁、资源紧缺、供应链安全、全球化遭遇抵制，特别是守成大国和新兴大国之间压制与抗争的斗争，更使得世人面对的问题“压力山大”。

问题成堆，出路何在？

古语说，穷则变，变则通，通则久。世界问题成堆，前路难行，就须要变革，革旧出新，就须要变化，化出新型态，化出新道路。

古语又说：福兮祸所伏。就在人们还犹豫不决，拿不定主意，不敢踏出变化之步时，2019年末，新型冠状病毒开始肆虐全球，迫使人们不得不改变以往的生活和生产方式，抗击疫情。2021年中在疫情逐渐缓解时，冠病病毒变异突袭，造成疫情反复，患者增加，病故者也增加，社会又走向严格管控。在不得不与冠病共存的情况下，人们终于发现再也回不到过去了，开始求变，以新的生活和生产方式，掌握5G、人工智能等新技术，进入东方亮的合作共赢时代。

这么看来，选“变”作为年度汉字是有道理的。

在结束本文之际，想到“改”“更”“易”“化”这几个“变”字的近义字。它们与“变”互补，绘出“变”的完整图谱。为拨乱反正而改，改正革新。为进步升华而要更，更新更张。为弥补不足而易，交易资源。化则是质的变化，化出新型态，进入变的新周期。

人不能沉溺于过去，求变，图改，谋更，行易，而后化才能恒久。