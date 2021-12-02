交流站：关于积分等级制的建议

今年小六会考尘埃落定，学生们如今正忙着选择自己心仪的中学。由于这是第一年采用积分等级制，因此新制度的利弊肯定还会有很多讨论。

积分等级制的最明显好处，是减少了旧制度T值总积分（T-score）下学生之间的不良竞争。另一个好处是，成绩高于90分都是AL1，学生就不用计较要不要考95分，或者更高分，不必纠结怎样拿到最后那几分，《联合早报·交流站》7月3日刊登的道南学生投函《小六会考积分等级制利多于弊》也提到这一点。

不过，新制度有一个明显的问题。预考时，有学生一门课考了84分，本来是AL3，后来教师做了考题批改调整，分数提高半分，变成84.5分，等级分也变成了AL2。虽然只是半分之差，等级却有一级的差别。

新制度下从最高4分到最低32分，总共只有29个等级，提高一个等级，受影响的学生可上千。这会造成学生和家长对成绩更加锱铢必较。相信大多数经历过今年小六会考的家长也会同意，追求分数的压力，在新制度下不但没有减轻，反而增添了更多的不确定性。

我有一个折中的建议，每门课总分还是100分，如果得分超过90分，最后的分数限制在90分，这样四门总分最高是360分。90分以下，考分就用实际分数计算。这么一来，半分之差就不会造成一个积分等级那么大的差别。