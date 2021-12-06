交流站：疫情里听老歌

防疫期间，待在家里的时间多了，浏览手机成了我的日常事务之一。我爱听歌，艺术歌曲、民歌、旧一点的流行歌曲都喜欢，手机上这类资料非常丰富，乐在其中，欲罢不能。

生性爱怀旧，年轻时常听的歌曲，如今依然喜欢。例如《怀念曲》，旋律悦耳，歌词美得像诗，我一听再听。

演唱这首歌的多是名家，男高音和女高音都有。我偏爱田鸣恩所唱的。他以饱含感情的声音唱出，配合如流水般的钢琴声，在宁静的夜里聆听，极容易产生共鸣。

田鸣恩擅长抒情曲，在1950年代的影片《翠翠》中，幕后代唱数首动听歌曲，如《你真美》《月下山歌》《爱的纠纷》《不讲理的姑娘》。

在线上听这些歌曲，也可观赏影片片段，一睹男女主角严俊和林黛当年的风采，真是一举两得。影片另一首插曲《热烘烘的太阳》，有两个版本，一个版本林黛唱，另一个版本王若诗唱，风格不同，各有特色。我觉得林黛唱得比较传神，把乡村姑娘的调皮与纯真抒发得淋漓尽致。

本地男高音中，我很怀念魏民。他原名魏发周，1960年代获得“丽的呼声”主办的俱乐部歌唱比赛三届冠军。他在娱乐界发展，颇有名气，可惜壮年时因空难离世，浑厚歌声成了绝响。

魏民曾驻唱新世界的“金露华”歌台，一首《寒蝉曲》往往博得如雷掌声。我在线上找不到他唱的这首歌，唯一能找到的是他灌录在唱片《美丽的姑娘》里的《春天里》。他和原唱赵丹一样，唱得出色，很有感染力。我认为，这首歌的歌词充满正能量，加上音韵自然，朗朗上口，可以选作初中华文辅助教材。

或许是受方言影响，魏民不小心把“努力”唱成“鲁力”。其实，昔日歌星唱歌，发音不准确颇为普遍。李香兰唱《三年》，可能唱得太投入了，把最后那个“三”唱成了“桑”。白光唱《魂萦旧梦》，也许字形混淆，把“萦”唱成“荣”。姚莉唱《舞伴泪影》，也犯上相同的毛病；姚敏唱《我的心》，“累”字发音非常怪异；潘秀琼唱《情人的眼泪》，“泪”字发音也出现类似的问题。不过，这些只是小瑕疵，瑕不掩瑜，毫不削弱歌曲的价值与娱乐性。

除了上述几位，在艺术歌曲方面，我喜爱的歌唱家包括周小燕、斯义桂、郎毓秀、张权、蔡绍序、黄飞然等；流行歌曲方面则有周璇、吴莺音、崔萍、顾媚、邓丽君、凤飞飞等。他们的代表作，如《红豆词》《天伦歌》《听我细诉》《不了情》等，我都百听不厌。

科技真神奇，我的智能手机居然善解人意，自动把我常听的歌编成曲目，只要点击其中一首，其他歌曲就会顺序播出。有时听得入神，一首又一首，不觉时间飞逝。想起古人告诫的“玩物丧志”，私下自我警惕；但再深思，我已经到了“从心所欲”的年龄，似乎无志可丧，只要“不逾矩”，玩物又有何妨。