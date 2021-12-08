交流站：令人振奋的课外阅读计划分享会

10月下旬，我应邀参加新加坡女子学校的华文课外阅读计划分享会。

该校推行这项计划有两个目的：一，鼓励学生阅读课外华文书，提升华文水平；二，通过分享会，加强学生以华语与人沟通的自信心。

分享会在线上举行，长约两个小时，全体中一和中二学生出席。

校方花了1600多元购买本地作品：90本《青春第二课》、50本《莫里》（青铜葵花获奖作品）和40本《感恩小故事》，由华文教师分发给所执教的班级学生阅读。这样的购买量虽微不足道，但还是足以鼓舞本地写作人。

华文教师给每个中一和中二学生一本“阅读护照”，要她们每读一本本地作家的作品，就在“护照”里填写报告，包括书名、作者、出版社、阅读日期、读后感等，例如最喜欢的书中人物及其性格、书本传达了什么信息、如果自己是主角会不会作出同样的选择等等。

当天共安排五组学生分享阅读心得。各组事先编制简报，画面精心设计，缤纷多彩，文字简略，让人一目了然。可见学生重视分享会，花不少时间构思与制作。

学生采用不同的呈现方式，有一人独讲，也有几个人分述，或者“你问我答”。从口音可以发现，虽然都是土生土长的学生，但字正腔圆，语速恰当流利，表现出满满的信心，值得表扬。

分享环节后，阅读最多书的六个学生获颁个人奖。他们读了至少六本华文书，其中一个读了15本。获得冠军的班级共读了78本、亚军66本、季军60本。

现在的学生课余时间都爱滑手机，即使有阅读课外书的习惯，也以英文书为主。这群学生“与众不同”，阅读华文课外书，实在难能可贵。

压轴节目是《莫里》作者陈帅与学生分享她创作这本书的灵感，以及它给读者传达的信息。这本儿童小说讲述两个小学生莫里和卡琪之间的友情。莫里得了“渐冻人”病，小小年纪就面对死亡，陪伴他的卡琪也因此承受生死离别的痛苦。从卡琪的坚持和勇气，让读者思索和追寻自己的人生意义。

出席分享会的学生事先发给作者10多道问题，陈帅以图文并茂的方式一一解答，学生获益不浅。

为考查学生对《莫里》的理解，主持人进行网上问答游戏，约300个学生参加。也就是说，这本书可能已吸引300多人阅读。这样的影响力，令人欣慰。

除了极力推广华文阅读风气，校方2022年将举办悦读Vlog华文短视频制作比赛，让今年中一至中三的学生参加。在教师的鼓励下，我相信学生都会积极参与。

这一次的分享会让我对学校为学生学习华文所作的努力，以及校长的支持，十分感动。我们与其一味感叹学生华文水平低落，对华文学习不感兴趣，不如想想我们还能做些什么来力挽狂澜。新加坡女子学校的努力，可作为其他学校的楷模。寄望非特选学校的华文教师，以新颖的活动，如制作短视频、谱写新谣歌曲等，努力营造学生学习华文的氛围。