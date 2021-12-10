梁智雄

近日，歌手林俊杰在本地举行的“After the Rain”公益演唱会，终于让国人找回了看演唱会的熟悉感。这也是冠病疫情限制措施松绑后的首次实体演唱会。那天卫生部长王乙康刚好就坐在观众席里，林俊杰在演唱会上提到，他跟王部长在后台聊KTV是否即将重开的事，部长的回答是“快了”。

这个回答，对许多卡拉OK爱好者而言，无疑是天大的好事，因为这意味着许多家庭式卡拉OK歌厅有重新营业的希望。

在过去的21个月里，冠病疫情的反反复复让许多卡拉OK业者备受煎熬。我国去年4月进入病毒阻断措施后，家庭式卡拉OK被迫暂停营业。虽然政府之后允许业者暂时转型为餐饮场所，但大多数业者对餐饮业不熟，所以经营得很吃力。好不容易熬到今年1月，政府原本打算启动让顾客无须接受冠病检测也能唱卡拉OK的试点计划，却因为社区病例暴增又临时喊停，再度扑灭复业希望。

由于长期无法到KTV包厢唱歌，许多国人转向线上卡拉OK，有的选择购买家庭KTV音响设备，在家里高歌欢唱以解歌瘾。我也常与朋友在“全民Party”的唱歌软件上K歌。在线上唱歌确实挺方便，只须和朋友一起开虚拟包厢，就可以唱翻天，还可以玩抢唱、录制自己的作品等。可惜的是，软件每次只允许一个人点歌或主持，其他人只能通过评论的方式与朋友交谈。因此，相对于实体KTV包厢，线上唱歌的气氛弱了很多。

此外，在家里唱歌的体验与KTV毕竟有一定的差距。人们须顾虑到音量的问题，加上政府的防疫措施时紧时松，每户人家每日能接待的访客人数非常有限，所以很难常邀请朋友到家里一起欢唱。

疫情前，周末想和朋友去KTV包厢唱歌，一定要提前打电话预约，因为包厢几乎爆满。KTV确实是许多年轻人聚会的首选地点。朋友不仅能谈天说地、吃吃喝喝，还能尽情地飙歌，将心中的烦恼和压力通过唱歌释放出来。

随着变异毒株奥密克戎的出现，我国在接下来的日子里，防备肯定不会减少。奥密克戎的传染力、人们再度感染的风险、它对疫苗的影响等，全世界的科学家还未摸清。希望接种疫苗追加剂后，疫情能有所好转，国人也能如愿地回到自己熟悉的KTV包厢。