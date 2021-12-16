交流站：慎防网购诈骗

疫情趋缓，约退休的老朋友约翰喝咖啡。他告诉我三天前在网购平台虾皮（Shopee）上为了尽快买到手机，竟然被网络骗子骗走了250元。更讽刺的是，约翰是电脑专家，平时经常告诫我要慎防网络诈骗，这次却阴沟里翻船，自己先栽了跟斗。

约翰的三星手机突然不能充电了，他觉得维修不划算，所以想赶紧买一台新手机。

他上虾皮网寻找同样型号的三星手机，发现一个卖家的价格比零售实体店便宜了150元，于是决定网购。下单后第二天，他盼机心切，上虾皮网催促卖家快点发货。卖家回复并给他一个WhatsApp号码，让他联系销售代理。

约翰相信虾皮网的卖家都经过平台审核，应该可以信任，就通过WhatsApp催促对方发货。对方却要他先通过PayNow支付100元的印花税，然后才能发货，并承诺会在收货时退回这笔钱。

约翰觉得逻辑不通，于是通过WhatsApp与对方通话。对方似乎是中年男子，英语模糊不清，理论了半天，对方说若要赶快拿到手机，只能这么办。

约翰求机心切，一时乱了方寸，叫对方把银行账号发来。那是华侨银行的账户号，账户名是electronicslimited。约翰凭直觉知道其中有诈，上公司注册局网站查无此名。他又打电话过去，对方含糊其辞，一再强调要尽快拿货就只能这么办。约翰再一次告诉自己对方是虾皮网的注册卖家，应该不会有问题，就转了100元到对方提供的账户号。

过了一会儿，对方又要求再付150元，才能发货。约翰感觉受骗，打电话质问对方。对方为了让约翰放心，把自己的身份证照片和自己手持身份证的照片，一并发给约翰。经对方这么一轮解释，又想到对方是虾皮网注册卖家，应该不会是骗子，于是约翰又转了150元。过了一会儿，对方又通过WhatsApp说，印花税不够，还要300元。

至此，约翰终于意识到对方肯定是骗子。他马上取消了在虾皮网的手机订单，以免收不到货还损失金钱。接着，他向虾皮网的客户中心发了投诉函，建议他们立即对“electronicslimited03842”的卖家进行处理，防止他继续利用虾皮网进行诈骗活动。之后，约翰也到警方网站报案。

虾皮网客户中心回复说，订单已经取消，货款将退还，被骗的250元则无法退，因为那不是在虾皮网站进行的交易。

这件事说明，诈骗分子越来越猖獗。从电话诈骗到电商诈骗，犯罪分子以低价为诱饵引买家上钩。他们以知名电商平台掩人耳目，因为买家往往相信平台的信用，以为知名平台的购物环境一定安全。像约翰这样的电脑专家也中招，普通消费者就可想而知了。

警方的数据显示，2019年的电子商务诈骗案有2809起，是10种诈骗案中最多的一种，涉案金额高达230万元。2020年，电子商务诈骗是四大最常见的骗案之一，共有3354起，比2019年增加了约两成。电商诈骗案的增长速度不亚于冠病病毒的传播。看来，病毒易防，诈骗分子难防。

魔高一尺，道高一丈。希望诈骗分子意识到自己的行为可耻可恶，尽早改邪归正，为社会做有益之事，为自己积来生之德。