交流站：期待新马陆路VTL进一步开放

政府抗疫跨部门工作小组日前宣布，从本月20日起，新加坡公民可通过陆路疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）入境马来西亚，马国公民也可以通过这项安排入境我国。

新马两国11月29日同步开放空陆VTL，除了先前媒体报道的少数人通关时检测确诊，其他人都顺利通关。新马陆路VTL为两国民众提供了便捷返乡的通道，为分居新柔两地的亲人提供了互相探访和回家相聚的机会。

在VTL开通的头几天，全球出现了新的变种毒株奥密克戎，一些国家再次封锁边境；新马分别检测到奥密克戎毒株确诊者。

在面对开与停的选择时，政府冷静应对，只推迟执行与其他国家的VTL计划，继续开放新马VTL，让人民深感欣慰。

截至12月12日，全国人口中87％已完成两剂疫苗接种，31％已施打追加剂。按符合接种条件的人口计算，则有96％完成接种。政府日前也宣布，五岁至11岁儿童将在本月内开始接种辉瑞／复必泰疫苗。这将提高我国的疫苗接种率，让社区和人民得到最大范围的保护。

面对奥密克戎，我国并没有像一些国家那样在防疫防控上大U转，而是采取科学态度，积极监控与增加检测，以及鼓励国人接种追加剂以提高自身免疫力，来防范奥密克戎肆虐。这些做法可以让我国更从容地防疫，继续稳步落实边境开放，继续推进“与冠病共存”策略。

过去一年，世界各地的疫苗接种工作持续推进。疫情防控应该采取科学的态度。要进入后冠病时代，迈向新常态的生活，逐步开放边境，推行“与冠病共存”策略是唯一的方向。继续封城锁国，坚持“清零”才能开放边境的做法已不合时宜。

新马VTL受到两国人民的欢迎，期待在不久的将来，陆路VTL可以进一步扩大，让更多人受益。