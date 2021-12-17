交流站：不要让作文“框住”孩子的世界

在11月29日的《联合早报·交流站》读到梁丽华女士的《作文应带出孩子的真实》，十分荣幸。如果梁女士是同行，这份荣幸加倍。

其实，我和梁女士关注的本质是一样的，就是真实的世界。诚然，世界没有那么多美好，我也无意把孩子带进一个完美无瑕的世界，让他们去书写一个完美得近乎虚假的世界。

梁女士在文章中列举了小学各个年级的课文内容，不恰恰证实了教育部的良苦用心吗？最近几年中小学各类重要考试，无论是口试还是作文，主观发挥题目的内容大多不难见到这样的用心。

作为补习教师，我们都敏感地感受到教育部做出的积极改变，难道学校教师会毫不知晓吗？只要稍微梳理10年的小六会考和中四会考题目，就不难看到这种用心的痕迹。

我的文章其实要吐槽的是学校给出的早已过时，令人厌倦和啼笑皆非的示范作文。组屋会着几次火？电梯会停几次电？人生会遭遇几回车祸？心爱的脚踏车会被偷几回？当街打抢会亲历几遭？走过人生几十年的我们，这样的经历也不太多吧？一再在示范作文中呈现这些人生难得一见的“遭遇”和极端事件，不烦吗？乐此不疲，常写不衰，长年坚持，我只能说，值得我由衷地另类“敬佩”。

我无数次想冲去学校，质问给出奇葩示范作文的教师。请问，游乐场“偷弟弟”的叔叔，为什么就不可以是一个做事不周到、没有经过别人的同意，就带弟弟回家的爸爸的朋友？弟弟会傻到被一根冰淇淋就骗走？小心谨慎的父母是这么教孩子的吗？

还有，那个组屋楼下的“偷车贼”，为什么就不可以是一个因为搬家弄丢了车钥匙的粗心叔叔？毕竟新加坡人常搬家，这样的生活日常为什么不可以“发挥”一下，写进作文里？

那个在巴士站看见老婆婆掉了钱包的少年，为什么就不能上前捡起来，护送婆婆安全回家？而非要“一把抓起钱包，撒腿就跑”，然后弄出一街见义勇为的壮士狂追，最终把一个看似少年的孩子按倒在地。一个少年见财就起意，哪儿来的“勇气”？如果真的发生，在新加坡也是百年一遇的事情吧？

这些示范作文中的事件，最终的解决方案都是报警、找警察。学生连解决办法也懒得改一改，他们到底在作文过程中学会了什么？

梁女士举出很多篇小学课本内容、一些学生作文写作的现状等等，我只想请同行一起深思，作为一个有良知的教育工作者，八成学生在重要考试中，宁可选择写看图写作，也不写命题作文的现状，不应该做些什么吗？世界如此精彩，为什么一直把孩子引导进一个被框住的“世界”，难道孩子的世界就那么大吗？

又或者说，在体谅教师同行的辛苦和无奈时，我们这些补习教师不该帮忙做些什么吗？难道没看到一批批小六会考华文成绩A的孩子，升上中一面对命题作文、情境作文时一脸彷徨无奈，成绩直落到B甚至C的恐慌吗？

眼界有多大，世界就有多大，孩子的世界并不小，不要那么武断“框住”他们的世界。至于梁女士说到的价值观，我真的在文章中无意提及，世界是对的，价值观就是对的。每一篇精彩的中小学课文都在传达，只要教师好好诠释和讲述，孩子就会感知到。

最后，非常感谢梁女士愿意用心和花时间来探讨教学心得，多些这样的同行，也许才是拙文见诸报端的真正用意所在。