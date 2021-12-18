交流站：积极看待疫情

冠病疫情肆虐已近两年。这次疫情的严重性显然胜于人类历史上的历次病毒侵袭，全球报告确诊病例现已超过2.34亿，死亡人数接近480万，而且数字还在每天上升。

人们在近两年的战战兢兢中，时刻关注各国政府的行动，封闭、隔离、戴口罩、打疫苗等，整个世界完全进入一套前所未有的程序。这造成部分人严重不适应，从中国武汉居民住宅被封的民众反弹，到西方国家民众争取自由引发的警民冲突，世界大乱了一阵，又沉淀了一阵，再大乱、再沉淀，一些人狂躁，一些人犹豫，战战兢兢何时了？

2020年4月本地实行病毒阻断措施，我便顺势一整天躺在床上，在内心深处构筑我忙碌时无暇深思的一些计划，以及疫情中和疫情后应该怎样应对与调整。

平时忙碌根本没有机会潜心琢磨的计划，这个时候反倒有时间仔细思考。平时累了就抱怨睡觉时间都不够，此时不正是上天眷顾，让我好好睡觉的时刻吗？

疫情前，空虚的人天天聚会，夜夜笙歌，人心浮躁；虽然这会促进经济活动，但也不必那么频密吧？

疫情的确扭曲了我们的生活节奏，改变了我们的生活步伐，却使我们学会把以前的日程逐渐向网上转移。这不正好是“上有政策，下有对策”？

其实，人们就应该是遇事灵活变通的。科技的高速发展，让我们随疫情进入科幻小说所描述的“科幻世界”——我们学会运用Zoom聚会，习惯了网购，学会了直播。

政府号召勤洗手，而且至少30秒；其实本来就该有“饭前便后勤洗手”的习惯，只不过不是每个人都能做到。

如今，餐馆给每道菜加了公筷；未来餐馆可能再也见不到狭窄空间挤10人一桌的场面。也许后疫情时代会改变上班的方式，公司错开上班高峰，同事之间养成保持距离的习惯。疫情也加快了医学的进步，疫苗在疫情暴发不到一年就面市了。这些成绩难道不应该肯定吗？

过去两年是惶恐的两年，也许是上天觉得近半个世纪来人类太狂躁，是时候静一下了，所以制造病毒让浮躁的人类慢下脚步，也让大自然喘一口气。

要积极看待疫情。