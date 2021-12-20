交流站：统一所有提款机的功能

最近想用自动提款机申请淡马锡控股推出的债券，却找不到这个选项。经银行职员指点，才知道右边的三台提款机有这项功能，其余的没有。

这家银行分行原本有七台具备所有功能的提款机，不久前减至五台，功能也不一样了，还多了一名职员在旁指点客户。

我一直以为新型提款机无所不能，没想到似乎又倒退回几年前那样，提款机“各司其职”，有的只限打印存折和存入现金，有的只能提款和给储值卡添值等。

我到过某分行，明明有两台提款机，右边那台只能提款，空无一人，左边那台能打印和存款，大排长龙。银行这样分配提款机，让人觉得很无奈、可惜、浪费时间。

我不知道提款机各有各的功能，背后的原因是什么。客户用提款机前要先看清说明，真的很不便，排错了队伍就得再排一次。

另外，有银行的提款机使用界面更改了，用户一时手忙脚乱，不能适应，原本想添值，却吐了现款出来，乱了套。

银行积极提倡数码化、无纸张、无现金的服务，几乎所有银行事务都能坐在家里上网解决。日后提款机数量可能会减少，也许有一天提款机不叫提款机，因为人们不再需要现金，提款机甚至可能被淘汰。不过，在那一天到来之前，提款机还是有存在的价值，继续为年长者提供他们所需要的服务。

如果所有新型提款机都有同样的功能，亲民便民仍然是它们的首要任务，存户要办的事能一机搞定，提款机才能物尽其用。