交流站：作文中的人生百味

拜读了9月25日《联合早报·交流站》刊登的宋昊春投函《请还孩子们一个澄明的世界》，我对学生记叙文写作的范文和教育部对学生作文的评鉴也有一些看法。

写记叙文要达到的目的非常明显，就是把一件事情扼要地叙述清楚。故此有叙事六大要素，以及略写和详写的写作要求。

我的学生曾不解地问：“老师，为什么要写这些点题众多的情景作文，故事太老套啦！”我语重心长地说：“写这样的作文其实就是要锻炼大家的叙述能力。想想，有一天你上班了，老板要你做工作汇报，如何把一件事讲述得生动又有趣，赢得赞赏，就是进行这类作文锻炼的因由。”

当然，高年级的议论文创作，要锻炼的是论述自己看法的作文技巧。至于其他的新闻体、微型小说体甚至散文夹议夹叙体就比较少锻炼，重点在于认识而不是应用。小学生的作文以看图叙事为主，仍然是记叙文体。

这些年的教学，让我深知教育部用心良苦，尽量让学生们接触不同的作文内容。这么做有以下的好处：

第一，丰富学生对不同生活场景的词汇。比如火灾，学生要掌握的词汇可多了：浓烟滚滚、熊熊烈火、仓皇逃命、英勇舍身等。至于车祸，则是横冲直撞、奄奄一息、血流如注、不断呻吟等。我在指导学生这类场景作文时总是分门别类，比如救护人员如何施救、车祸的场景、溺水的画面以及奋不顾身救人的情形。重点都在于词语的应用和表达。这样学生长大了，不会在讲述有关事件时，比如火灾，就只会说“我看到大火，火……火……”；写水的时候，只会说“水……水……不能呼吸”，完全没有修辞的能力。

第二，让学生写作时更具想象力。一篇优秀的作文，描写手法，即肖像、语言、动作和心理描写很重要，要让叙述的事件或人物生动，就必须发挥想象力。让学生想象在伸手不见五指的漆黑空间是怎样的；掉入水里窒息的感觉如何；辗转无法入眠的沮丧真糟糕；和亲朋好友分享是如何的温馨感人。这些是教育部希望学生在记叙文创作中能掌握的。

写到这里，我忆起了电视广告中，一个小男生叙述母亲在事业上奋斗的经历：从不会飞的飞龙，到破茧而出的浪漫故事。男孩铿锵有力的叙述基础就是想象啊！

第三，不同的作文题材让学生经历人生的跌宕起伏。人的一生会尝到酸甜苦辣，学生写作时，教师的另一个任务就是引导他们通过手中的笔写尽人生经历，且要以正确的态度面对之：有爱的时候要珍惜、不听老人言吃亏在眼前、玩物丧志、好习惯要尽早培养、互助互爱的暖心、误入歧途的悔恨等。写作时这叫“立意“。

记得我有一个学生，深受漫画作品影响，作文中尽是血淋淋的殴斗和虐恋。我和他多次讨论，也和他父母沟通，终于让他明白，文章的最终目的是要传达正能量。到目前为止，我所接触过的范文，立意都不差，且十分正确。

现代的孩子真的很幸福，但过度保护他们，把生命中的阴暗面屏蔽起来，并不是最好的。

作为教育工作者，我期盼让学生更立体地看待他们所面对的世界，从小建立正确的世界观和人生观，再以正确的态度来面对；而不是一味甜萌宠，待学生长大后，经历不完美的世界和人生，因无法接受而变得愤世嫉俗。

小小教学心得，与大家共享。