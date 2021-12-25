骆建佑载誉而归

谦虚，踏实，努力，过关斩将，一场又一场，仍不敢开心地笑；受伤也没有怨言，脸上还是保持着笑容，给人满满的正能量。希望大家都可以回以正能量的鼓励与支持，谢谢你。【Angie Loi】

真的要谢谢新加坡政府懂得珍惜人才。如果当初他留在大马羽坛发展，可能24岁还没有机会代表大马出战。而且，栽培一个新人需要很多资金。最后还是好高兴，为新加坡带来辉煌成绩，好棒！【William Chin Yee Yu】

大家该讨论的是我们的运动系统跟得上吗？不要让他成为唯一。约瑟林是唯一，而且不是新加坡机制培养出来的。苗和体制，缺一不可。【Lee Hong Ho】

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一流国会始于一流选民

华文报读者只接收到华文报的新闻信息，另一批英文报读者则只阅读《海峡时报》的新闻信息，一大批年轻读者没读主流媒体，只阅读网络新媒体的信息、视频和新闻评论，所以大家对这事件的看法分歧很大。要客观就得多看各方的信息，才不会变得狭隘，然后自行判断，也不必把看法强加到别人身上，避免引发争议，因为事件还未真正结束。【Sh Wong】

要选好素质的议员，必须靠选民的理性和智慧，不是靠各个政党的领导或偏左偏右的媒体来推荐。【Hock Kong Lim】

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统一所有提款机的功能

已经感受到了，就连存款机都开始消失了。以前挺方便的，随时要进现金，到哪里都有一台，甚至两台。老人常拿存折去打印。许多人还是用现金，累积起来有一定危险，所以必须存入，除非完全废除现金。【Le Lesi】

对我来说，数码化的银行服务完全不起作用，一来我已完全退休，没做生意没有钱，去银行只是支取一点老本做日常开销，根本无需数码化银行。和我同龄的年长者，除了有庞大支出和进账的生意人，相信很大部分老年人都盼望能维持当前的做法。当然，时代的巨轮永远向前推进，无法抗拒，只希望银行留点空间给我们这些年长人士。【Chu Pee Lee】

评论：华文，

我们真准备好了吗？

不管中国是否崛起，身为华族，学好母语（华语），掌握最基本的看、说、听和写，那是最基本的要求。至于那些准备在中国公司或到中国干活的，当然要加倍努力学习。对于尖端的高科技和医学知识，相信在很长的时间还是会以英文为主导，除非中国位居世界老大，美国在政治和经济双双落后，但那还要经历一段时日的考验。【Chu Pee Lee】

新加坡人的华语已经很好了，和一些地方的华人相比已经很不错了，到处都有华语的服务，广东话、福建话、潮洲话、客家话，都有人在讲。有些人会讲会听，只是不愿意作为常用语罢了。在新加坡，抛出这个问题是不合时宜的。【Jason Kidd】

我国收紧VTL

做得好，应该更严格执行VTL旅客检测要求，尽量减少输入病例，国内每天病例少了，既能减轻医护人员的负担，也能让国人更有信心安全出外消费。【马茹】

改来改去，两边国民真的很无奈，尤其有家人在马来西亚的，多么盼望和家人在新年团聚。【Kee Kee】

《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。