交流站：宗乡会馆出版专辑意义重大

宗乡会馆是华社的重要组织，在团结宗亲会员感情方面扮演积极的角色。

在疫情未发生前，各宗乡会馆每逢重要节日或逢五逢10的周年庆典时，都会大摆宴席款待乡亲，甚至邀请有交情的友会代表出席，让大家把酒言欢，互诉衷情。这是会馆的年中盛事，也是会员所期待的。

疫情暴发后，这类盛会已经无法依时举行，而改为线上交流。在这种情况下，不会操作科技的年长一辈，或因事不能参与，就对所属宗乡会馆的现况和未来发展不甚了解，会员之间也有了隔阂。要弥补这憾事，出版专辑就有其特殊的意义。

其一，专辑中常刊载会馆成立的缘起、发展概况、人事变迁等，让旧会员温故知新，也让新会员提升认识，并知道历年来先辈的诸多努力，例如会馆约满得另觅地方搬迁、筹款建新会所、领导人之间的意见分歧等，会员可斟酌如何尽一己之力，推动会务长远发展。

其二，专辑图文并茂，介绍历年来所主办的各类活动，如颁发会员子女勤学奖、节日庆典、本地名胜游、奎笼一日游、美食节、学习方言班、乐理班、唱卡拉OK等，都能勾起会员的温馨回忆，加强归属感。

其三，追本溯源，明白自己“根”在何处。例如冈州会馆的专辑《传统文化百八十一 盛哉冈州继谱华章》，介绍了会馆的历史、人物、家乡的风土人情等。茶阳（大埔）会馆的纪念特刊《腾跃明天共创辉煌》介绍了客家文化及大埔风光。海南陈氏公会在85周年纪念刊中，介绍早期新加坡琼州人的动态、海南人的信仰和习俗、琼籍戏曲艺术等。会馆花费庞大的人力、财力和时间出版专辑，目的就是发扬传统美德，传承文化。

其四，团结新老会员，加强联系和分享经验。现在各宗乡会馆设法引进年轻生力军，新移民的加入，无疑是一股积极的推动力量。他们可通过专辑中对会馆的方方面面有概括的了解，从而产生归属感。最近，莆仙同乡联合会出版《南洋莆仙人物志——新加坡卷》，介绍50个老中青人物，其中有白手起家的第一代企业家；有继承祖业，不断寻求突破的第二代；还有在各行各业里出类拔萃，表现优异的年轻一代。这样的专辑，体现了乡人坚韧不拔的奋斗意志，进而勉励会员继往开来，为新加坡也为乡人做更大的努力。

总之，宗乡会馆要出版专辑，绝非易事，但在了解会务进展、加强会员归属感、传承发扬艺术文化、造福社会、谱写新篇章等方面，都有极大的促进作用。