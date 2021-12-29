“上工治未病”出于《素问·四气调神大论》。“上工”指高明的医生，“未病”指知道疾病的症候，但尚未染病的状态。这句话的意思是遏制疾病的发展。

未病先防，即人们在没有患病的时候，要积极保持健康，预防疾病的发生。要“治未病”必须要有正确的健康观念，不仅要维护躯体健康，还要保持精神情志的调畅，正所谓阴平阳秘，精神乃治。

在冠病肆虐的大环境里，每个人都可以把“治未病”的过程放在心上，成为上工，尽一个国民的责任。要“治未病”，个人认为有以下几点：

一、接种疫苗：疫苗可使机体产生特异性免疫。接种疫苗可使接受方获得免疫力，降低感染冠病的风险，就算得病也很快康复。

二、保持卫生：健康与卫生是紧密相关的。我们常说病从口入，如果忽视了生活中的一些细节，往往会因不卫生而导致身体健康出现状况。我们应该养成良好的卫生习惯，做到饭前洗手，饭后潄口，每天洗澡，换衣服，保持居住空间的空气流通。外出归来必须洗头冲凉、用酒精绵消毒手机等。

三、戴口罩：冠病病毒经过呼吸道进入人体，主要侵害的部位是呼吸道和肺部。大家都知道好的口罩能过滤90％以上的颗粒，所以口罩能有效降低染上冠状病毒的概率。既然这样，我们出门更应该时刻戴上口罩。

四、保持情志调畅：喜、怒、忧、思、悲、恐、惊是人体七种情志活动，一般情况下不会致病，但若波动剧烈，超出人体所能接受的范围，则会影响脏腑的功能，导致疾病发生。心平气和，气机舒畅，正气充足就不会生病。一个人如果看不开，很容易因为思虑过度，影响肠胃，营养吸收不足就造成正气不足，正气一不足就容易感染病毒而生病。因此，应该时刻保持良好心情。

五、摄取足够营养：民以食为天，健康是身体最大的本钱。营养是一身精气的来源，也是健康的支柱，我们应该养成良好的饮食习惯。不要暴饮暴食，也不要饥一顿饱一顿，应该三餐有定时，不偏食，不挑食，食物要多样化，这样才能从各种食物中摄取足够的营养，以维持生机。

六、足够的休息：休息是为了走更长远的路。人有一定的寿命，体内器官每天都在操作，才能维持人体的各项功能，我们才有活力进行各项活动。因此，每个人都应该争取足够的休息时间，以保持身体健康。

总而言之，每个人都应该把“上工治未病”这句格言放在心上，以身作则，为他人尽一分力，努力保持身体健康，达到“治未病”的目的，则病毒远离。