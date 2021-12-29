交流站：感谢卢家燊医生

我父亲在国外工作，他今年感染了冠病，病得很重。然而，由于语言不通，我和母亲没办法与那边的医生沟通，无法了解父亲的病情。

我在网上查了许多本地传染病专家的邮址，写了多封邮件求助。传染病专家卢家燊医生收到邮件后，第一时间打电话向我了解情况，让惊慌无助的我得到很大的安慰。

他在新加坡与我父亲所在国家的医生配合，为我父亲提供远程医疗，每天看父亲的血氧报告，监督病情。他也非常有耐心地向我们解释父亲的进展以及治疗方案，对我们有问必答。

在卢医生的帮助下，我终于能带着父亲坐飞机回到新加坡。上飞机之前，卢医生提醒我们所有的注意事项，指导我们在飞机上安排好氧气瓶。

我父亲目前还在康复中，有许多康复时期的疑问，比如什么时候可以接种冠病疫苗，我都发短信咨询卢医生，他无论是周末还是假期，都会耐心回复。

最近，我问卢医生，圣诞节要到了，辛苦工作了一年会否请长假休息。他说，在战场上的士兵，不会在打仗的时候休假，现在新加坡疫情未结束，他得继续照顾病人。

我和家人非常感谢卢医生，他是我家的救命恩人。我和家人也想感谢所有的医生和护士，谢谢他们守卫了新加坡人的生命和健康。

这是我们送给卢医生的画像，画出了他在我们心目中的样子，这画像也代表了新加坡医护人员的可爱形象。