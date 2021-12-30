交流站：小学高才班学生“现身说法”

教育部每年会为小学三年级学生进行高才班测试，只有少部分学生有机会进入三年的高才班。

在高才班，学生能够在英文、数学和科学这三个科目学到更多和更深刻的知识，教师也非常重视学生的品德与价值观，特别是学生的成长心态（growth mindset），所以我很感恩三年前有机会进入高才班。

疫情暴发前，学校会安排很多学习之旅，让高才生有精彩的学习经历。除了华文课，学生是没有用课本的，得自行记录教师讲解的学习点，也得参考教师分发的笔记。

由于得应付更有挑战性的课业，我在学习方面得付出更多努力。过去从一年级到三年级，我在考试中没遇到什么大问题，到了高才班，我的成绩退步了许多。四年级时，我的科学考试不及格（及格分数是70分），我很伤心。虽然在接下来的两年花更多时间复习科学，但我还是在大多数的科学考试考不到理想的成绩。

高才班制度有好有坏。好处是学生能学到很多生活技能，如做自己的研究。在五年级时，高才生有机会做一个自己有兴趣的研究。另一个好处是班上学生较少，教师能花更多时间在每一个学生身上。

此外，学生也能学会怎么分组合作。高才班有很多算分数的分组专题作业，学生通过这些活动，学会如何与同学合作完成任务。有时候，同一组学生有不同的意见，大家争论得很激烈，我们须学会如何求同存异。

很多家长因为希望孩子进入高才班，在孩子读三年级时，报名让他们参加补习班，以提高进入高才班的机会。我觉得这个做法有些不好，因为父母不该强迫孩子上补习班，如果靠着死记硬背考入高才班，孩子可能会在高才班遇到种种困难。

高才班学生非常喜欢互相攀比，虽然可从中得到学习动力，但这种攀比心态对学生的个人发展不好，因为学生不管自己是否进步，只顾自己是否比同学好。

其实，高才班学生和其他学生一样平凡。我在进入高才班之前，原以为同学都不会与别人沟通，只爱学习，但其实他们和其他学生一样，有课外的爱好，如玩电脑游戏，也会与他人交流，他们也很友善。

当父母知道我能进入高才班时，他们担心我无法适应一个全新的学习环境。不过，我对高才班很感兴趣，很庆幸他们尊重我的意见，让我选择加入高才班。在这三年里，我学会怎么更好地处理人际关系，自己的抗压能力也增强了，在面对困难时不会轻易放弃，所以很开心能有这个宝贵的学习经验。