交流站：骆建佑夺冠的启示

骆建佑在西班牙夺得首个世界羽毛球锦标赛个人桂冠，让新加坡再次在国际体坛露锋芒。

有人称他是个首次晋级羽毛球世锦赛半決赛并夺得冠军的新加坡人，称之为新加坡羽毛球史上第一个冠军。骆建佑的荣誉无可置疑，但说他是第一个冠军又不全然准确。

在代表世界最高水平的男子羽毛球团体赛汤姆斯杯，就有新加坡羽球名将黄秉璇、王宝林和庄友仁等，在1949年、1952年及1955年的赛事留名，前两人是新加坡人，庄友仁是槟城人。

当时新加坡隶属马来亚，连续三届汤姆斯杯夺冠史上独留名马来亚；只有年近古稀的篮球国手陈业雄和自小就热衷打羽毛球的我，没有遗忘当年这些享誉新马的羽球大王。

新加坡曾有一座坐落在蒙巴登路的羽毛球馆，后来随着民众联络所和俱乐部提供越来越多的室内羽毛球场，这座羽毛球馆搬迁和逐渐没落，不再引人关注，十分可惜。

人口不到600万人的丹麦和人口合计约4000万人的新马，能在羽毛球项目上，多次与人口大国竞争抗衡，靠的就是近一个世纪的羽毛球运动传承。羽毛球运动在小国平民中普及，业余年轻选手在国家队专业训练中努力拼搏。尽管新马后来分家，但两地人民不分彼此，继续人才交流。

约瑟林在2016年奥运会男子100米蝶泳决赛中夺冠，并且打破奥运会纪录，以及骆建佑的成功，再次告诉我们今后切忌急于求成，应更重视培养本地体育人才。