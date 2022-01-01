交流站：祈盼虎威驱疫霾

2021年是艰辛的一年，也是难以忘怀的一年。在冠病疫情起落不定时，我们经历了逐步解封，可以多人堂食，到高警戒解封阶段，禁止堂食，再到稳定疫情阶段，最终来到“与冠病共存”阶段。

逐步开通疫苗接种者旅游通道（VTL）后，又遇上奥密克戎变种毒株，VTL不得不放缓。

2021年，我国在开放与收紧间前行，在不断调整中摸索前进。在“一张一弛”的措施里，人人离不开口罩，逐步向新常态推进。过去一年，大家的生活都在配合防疫。

新加坡是弹丸小国，没有天然资源，所有生活日用品都须进口。作为一个航空、贸易、金融枢纽，我们更无法长期封锁边境，否则将失去过去辛苦建立起来的对外联系；逐步开放是走出疫情困扰的先决条件。

因此，当政府修正抗疫防疫政策，转向“与冠病共存”时，大部分国人还是给予支持。政府也决心采取“摸着石子过河”的对策，带领国人走出黑暗隧道，迎向曙光。

正因这样，《联合早报》主办的“字述一年2021”年度汉字投选活动，“盼”字获得最多人支持而中选，说明国人都祈盼早日走出疫情的阴霾，恢复正常的生活，也没放弃对未来生活的期盼，希望新的一年可过得更好。

金牛辞岁又一年。2022年是壬寅年，十二生肖是老虎当值之年。民俗言之，虎首值岁头，处处好田畴，意即2022虎年否极泰来，人们多乐少忧，总体是个大吉年份，农业大丰收年，人们富乐之年。

冀望老虎当班的日子，虎虎生威、虎气冲天，能把疫情驱散，在继续“与冠病共存”的防疫策略下，让我们团结一心，做好本分，携手开辟新通道稳步向前，走出阴霾，一起迎向更美好的一年。