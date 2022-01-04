交流站：银行应确保良好客户体验

我的华侨银行存折满了，到纳福坊的分行更新存折。

分行门口拿轮候号码处有人龙，一名银行职员问我们需要什么服务，却没帮忙安排，只叫我们等，也没说要等多久。我排了一个小时才轮到我，职员说，拿了号码还要等两个小时。

我告诉那个职员，储蓄银行会优先处理更新存折的需要；她说：“我们华侨银行就是这样的，你要等吗？”我家里还有事，不能等，只好离开。我非常生气，如果银行职员早一点说明要等三个小时，我就不等了。更新存折要等待三个小时，这未免太离谱了。

储蓄银行分行的服务就有效率多了。忠邦城分行会安排几个职员问人龙里的客户需要什么服务，然后帮助客户拿轮候号码，并告诉客户前面还有多少人等候，让人对于须要等多久心里有数。

银行职员也会先检查客户的文件，如果文件不齐，会叫客户回去带齐再到银行，让客户无须浪费时间排队。有些客户的支票出了问题，有些是汇款面对问题，他们都耐心地解释，能解决的就在人龙里解决，无法解决的才拿号码等候柜台服务。如果是客户的网上交易出问题，他们会用笔记本电脑解决。

储蓄银行另一家分行也是如此，一进门就有职员问客户需要什么服务，并协助客户进行电子登记，拿了号码知道大概须要等多久，也可以先去办其他事，然后回到银行。储蓄银行也提供电话预约，号码快到时会发短信通知客户。总之，他们的做法就是尽量缩短客户等候的时间。

银行服务是日常生活不可缺少的事务，虽然银行推行数码化服务，但还是有很多人须亲自到银行办理。如何让客户有愉快的体验，是非常重要的。