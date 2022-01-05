交流站：华文学习与应用互为因果

我是早年的华校生，当年学习英文难，但从不觉得华文学习有困难；反观今日学子，情况恰恰相反，华文学习勉强又难为。

同样的两种语文，怎么会在不同时代，学习情况却完全相反？显然是因当年我的学校媒介语言环境是华文，不同于今日全国一致的英文语境所使然。

当年华校的学校科目无论文理工商，讲授作业都是华文。浸濡在这样的语文环境中，根本没有学习华文的问题。所谓“华文”科目的课本，即使是小学，也没有今天停滞不前的生字文法的艰涩，而是开启了丰富的中国古代与现代文明的内容。

放眼马国民间尚存的华文学校培养出的毕业生，来到本地以英文英语为主的大环境谋生，他们的华文游刃有余，有别于本地土生土长的新一代。

曾遇到不谙华文却偏爱中国文物的收藏人士，为了个人收藏兴趣，对华文孜孜不倦。本地新一代如果在南洋理工大学选修以华文授课的中医课程，几年毕业后也不会再感觉到对华文原有的生涩。

我当年华校同学的社交群组中，毕业后多年不再使用华文的同学，有些显然觉得用英文沟通会更贴切达意；但若要坚持华文，他们还是能够轻易重现华校生的本色。

因此，语文学习本身并不难，关键在于它是否具有实用空间，学习与应用，互为因果。学生时期打下的语文基础，一生受用。这一基础也是让学生在课余或日后，在弹指间开启广大现代中文视听世界，继续与华文华语共处的钥匙。

个人认为，在现有的本地学校教育中，要解决学子学习华文的问题，唯一出路就是改变学校华文课本的实用性，加入中国古代与现代文明的内容。从取之不尽、用之不竭的文明之旅中，潜移默化地加强语文的掌握能力，无须生吞活剥。华文课本的内容，也可成为家中父母孩子以华语沟通，源源不断的共同话题。

中小学的华文课程，不应该再单调的为了增加词汇与认识语法，也不应该有“高级”“普通”的分别，而是一个以华文为媒介的华族传统的通识科目。

本地华文的学习是为了华族文化的传承，也为了能与崛起的东方大国交流。在学校华文课本中加入中国古今史地文哲的元素，不但可强化并让语文的学习添精彩，还能汲取华族传统文化中的丰富生活养分，力收一箭双雕之效。