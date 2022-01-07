交流站：从“人在江湖，身不由己”说起

“人在江湖，身不由己”，这是人们常挂在嘴边的一句话。

当在职场上闯荡、在生活上拼搏、在学习上埋头苦读、在人际关系上拉扯羁绊，无法突破重围，解决那些积淀已久的难题，或得面对朋友的责问、债主的追讨，或自己不想多说原由、不想为自己辩解时，就会随口说出“人在江湖，身不由己”。

对于这话，有人听了感同身受，因为自己也曾身历其境，也曾一筹莫展，所以听了寄予关怀和同情；但也有人不以为然，认为那是逃避责任的遁词，以此话来搪塞和敷衍。

其实，我们听到这句话时，得想想自己和说话者交情的深浅、实际的处境、讲话的场景和语气。也许情况并不严重，他只是嚷嚷博君一笑；或人云亦云，随便胡诌；或的确是遍体鳞伤，急需朋友的安慰和鼓励。所以，“人在江湖，身不由己”包含多层的意思、多种感情、多种语境，我们得审时度势，以免错过帮助朋友的良机，或不辨真假地瞎紧张，成为别人的笑柄。

如果有朋友身处逆境，被生活搞得焦头烂额，即使已多番努力，甚至四处挪借，也无法改变现状，扭转乾坤，在极度颓丧下说了“人在江湖，身不由己”，这就是肺腑之言。肝胆相照的朋友，或同在江湖上打天下的同行，都应伸出援手。但是，如果这话成了自己的口头禅，不管什么问题、什么情况都搬出来，别人也只当笑话听，不会当真了。

这是一句颇消极甚至悲观的话。在五花八门、竞争激烈的社会里，一不小心就会跌入陷阱；或在工作上遭人妒忌、陷害、落井下石；在与人相处时，时有龃龉、隔阂、冲突，在这种情况下，以“身不由己”来安抚自己，自我开解，而不作检讨，不想改变，不谋求进步，徒然感叹“时不我予”，时运不济的话，那事情就没有转圜的余地，别人想开解帮助，也不知从何入手了。

从积极方面来说，人在险恶的江湖浮沉，水深水浅得靠自己去探测。江湖上各种明的暗的条规，有理的无理的规矩，也从身经百战中整理、领悟出来，轮廓才会越来越清晰。所以，唯有洞察时局，高瞻远瞩，才能在江湖上畅游，“身”由“己”支配了。

常言道，天无绝人之路，也常说柳暗花明又一村。要守得云开见月明，得有面对逆境的宽大胸襟和智慧，勇往直前的坚韧毅力。如果一味以“人在江湖，身不由己”来为自己开脱，那就无法再浪迹江湖了。