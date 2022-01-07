交流站：恳求破例让我请女佣

我今年62岁，以搬运工作谋生，照顾一家三口。家中有55岁妻子，还有一名29岁的弱智女儿。

2021年10月28日，女儿在特殊学校确诊冠病，因为她智障，所以生活一切都要靠父母，无法独立，也因此无法自我隔离，我太太24小时看顾患冠病的她。可是，太太本身就是慢性病人，曾经做过肾脏移植手术。照顾女儿有一定风险，但别无选择，果不其然，太太后来真的确诊了。

太太确诊后，在加护病房躺了一个多月，虽已好转，也转去普通病房，但问题来了，她躺在病床上太久，目前无法走路，须要做物理治疗。

我的困境是，根据医生的说法，太太出院后也可能无法照顾女儿。一家三口靠我工作来维持生活，我一人根本无法照顾两个人，唯一办法就是请女佣来帮忙我，好让我安心工作赚钱。

这一个多月，女儿一星期只能去学校三天，其他日子就由我来照顾，但工作总要做，所以女儿每天跟着我上班送货，但我无法兼顾工作和看顾她，真的累瘫了。

我了解到人力部规定，聘请女佣的雇主薪水要2000元以上，或有定期存款。我们家不符合这两项条件，所以申请不会批准。

请问人力部有没有可能例外？我六个兄弟姐妹会帮我承担女佣的薪水，所以女佣费用不是问题；问题卡在我的家庭经济状况不符合聘雇女佣。

医生已证明我太太和女儿目前无法自立，我恳求当局批准我的申请，如果没有女佣，我真的想不出办法，谁能照顾她们两人。

写这封信之前，我已经到过女佣中心申请，他们告诉我获批准的机会非常渺茫。希望有关当局能协助。